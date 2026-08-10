Video: balarina de 15 años alcanza récord con 24 botellas en la cabeza

Con tan solo 15 años, la bailarina Sabrina Sosa logró una hazaña histórica al equilibrar y danzar con una torre de 24 botellas sobre la cabeza. Con este número, se marca un nuevo récord en la danza paraguaya.

Esta hazaña quedó registrada en video y fue difundida en redes sociales. Asimismo, su destreza cautivó a miles de internautas que expresaron su admiración ante la agilidad de la joven.

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La marca se concretó este sábado 8 de agosto durante un ensayo de alta exigencia en el Polideportivo Municipal de Villa Elisa, un espacio adaptado especialmente en altura y seguridad para albergar semejante infraestructura.

Detrás de este logro se encuentra la dirección técnica de la maestra Alethia López, una referente de la disciplina, quien viene trabajando de manera particular el desarrollo biomecánico de la joven desde inicios de este año.

Sabrina, con preparación física y soporte familiar

Según detalló la profesora López en comunicación con ABC, Sabrina practica la danza de las botellas desde la infancia y complementa su formación artística con el rendimiento deportivo, ya que se desempeña de forma paralela como jugadora de hockey. Esta combinación le otorga la fuerza de eje, la resistencia muscular y la postura necesarias para soportar el peso de la torre sin perder el ritmo del baile.

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El proceso implica además una logística compleja y un esfuerzo económico familiar sostenido. “No es solo poner las botellas. Hay un equipo detrás que incluye a la madre, preparadores y asistentes que se suben a escaleras de gran porte para ir encastrando cada pieza.

Según su instructora, Sabrina tiene un físico privilegiado, pero sobre todo una pasión y una disciplina increíbles que le quitan el miedo para salir de la escalera y bailar en la pista con soltura”, explicó la docente.

Seguridad estricta y proyección de la cultura

A pesar del entusiasmo que genera el récord, la instructora López aclaró que la marca de las 24 botellas se logró dentro de un entorno estrictamente controlado, con redes de protección y protocolos de evacuación por si la estructura colapsaba.

Debido a las limitaciones de altura en los escenarios de los teatros locales y por criterios de estricta seguridad, las presentaciones públicas de Sabrina y otros elencos se mantendrán en un rango menor, habitualmente entre 12 y 15 botellas.

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Relató además que la evolución de Sabrina vino escalando con el tiempo. Tras igualar la marca de 20 botellas semanas atrás, el pasado 1 de agosto superó los registros previos al alcanzar 22 unidades, para finalmente coronar el hito de las 24 botellas en la jornada del último sábado.

Pero para llegar a este número, tuvo que pasar por un proceso y preparación. Tuvo que pasar del baile con un cesto, luego con cántaro hasta llegar a la botella.