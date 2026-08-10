El Niño: Lambaré se alista ante emergencia con fondos propios y reprogramación presupuestaria

Con la llegada de El Niño, la ciudad de Lambaré enfrenta la amenaza de formación de raudales peligrosos y el posible desborde de sus dos cauces naturales: el arroyo Lambaré y el arroyo Leandro Sosa. Lino Enciso, asesor financiero de la comuna, dijo en entrevista con ABC que la municipalidad dispone de recursos genuinos, aunque la cobertura total dependerá de la magnitud con la que golpee el fenómeno.

“Nosotros contamos con recursos genuinos, gracias a Dios, en la municipalidad de Lambaré. No sabemos si vamos a contar con lo suficiente para afrontar, porque no sabemos con qué magnitud también va a llegar el fenómeno y cómo va a afectar. Esperemos que no afecte gravemente a la ciudad de Lambaré”, dijo Enciso.

El asesor comentó que en una reunión previa con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las autoridades del Gobierno central informaron sobre su limitada disponibilidad de recursos.

“Entonces, ¿qué es lo que básicamente nosotros entendimos? Fue que nosotros, cada uno en su municipio, tenemos que prepararnos para recibir esta situación que se nos viene y para lo cual tenemos que preparar recursos financieros y humanos de logística para poder dar respuesta a las necesidades que surjan" contó.

Añadió que si bien la SEN no podrá transferir fondos directos, apoyará con logística, asesoramiento, chapas y kits de víveres, señaló.

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Reprogramación presupuestaria

Para suplir la falta de recursos externos, la comuna evalúa redirigir saldos de partidas presupuestarias existentes. Enciso explicó que los rubros 300 y 500 son los asignados originalmente a obras de infraestructura y cuyos sobrantes pueden ser reasignados a la atención de emergencias.

No obstante, manifestó que, de verse sobrepasados en su capacidad local, recurrirán formalmente al auxilio del Gobierno Central.

Más de 30 “focos críticos”

Lambaré registra más de 30 focos críticos, definidos principalmente como calles sin puentes que desembocan de manera directa en los arroyos, acumulando grandes volúmenes de agua o con riesgo inminente de derrumbe de muros de contención.

Para mitigar los daños socioambientales, la comuna se encuentra actualmente relevando datos. El asesor comentó que ya hay un trabajo asignado a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) para identificar familias asentadas de forma precaria en las márgenes de los arroyos y censar a niños, adolescentes y adultos mayores en situación de riesgo.

En ese sentido también se ejecutan trabajos preventivos de despeje de tuberías, sumideros y cauces naturales. Aunque la labor más compleja se centra en la socialización con las cabezas de familia sobre la importancia de evacuar hacia refugios temporales antes de que ocurran precipitaciones severas.

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Mesa de coordinación interinstitucional

Enciso informó que bajo el liderazgo de la Intendencia, se conformó una mesa de trabajo unificada para dar respuesta inmediata durante los eventos meteorológicos adversos. La misma está integrada por representantes de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Hospital de Lambaré y la Fiscalía.

Una tragedia que sigue enlutando a la ciudad

La urgencia por acelerar las obras y los trabajos preventivos en Lambaré responde a una serie de sucesos enmarcados en temporales severos. El más trágico antecedente se remonta al 2 de noviembre de 2023, cuando, durante un temporal torrencial, los sargentos Domingo David Ríos Domínguez y Alexis Teobaldo Sosa Leiva fueron arrastrados por un voraz raudal mientras circulaban en una camioneta sobre la calle Santa Rosa, un tramo sin protección adecuada que desembocaba en el arroyo Lambaré.

La fuerza de la corriente arrastró el vehículo hasta el cauce hídrico. Tras intensos operativos de búsqueda por parte de las Fuerzas Armadas y organismos de rescate, el cuerpo de Domingo Ríos fue hallado dos días después en el río Paraguay, pero el de su compañero continúa desaparecido casi tres años después.

El caso conmocionó a la opinión pública y derivó en investigaciones judiciales sobre la falta de infraestructura de contención en los puntos críticos de la ciudad.

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