Misiones: preparan plan para enfrentar posibles inundaciones por El Niño

Los pronósticos meteorológicos advierten sobre la llegada del fenómeno El Niño, que podría generar acumulados de hasta 400 mm de lluvia mensuales entre septiembre y noviembre próximo, según indicó el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – HC).

Para enfrentar el impacto de las posibles lluvias e inundaciones que se podrían producir por El Niño, el gobierno departamental coordina un plan interinstitucional de acciones preventivas con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). El objetivo es anticiparse a eventuales inundaciones en zonas de alto riesgo como Ayolas, Villa Florida y Yabebyry.

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Ramírez agregó que, como parte del plan interinstitucional, se iniciaron reuniones y coordinaciones con los comités distritales, intendentes y autoridades nacionales.

En ese marco, durante una reunión realizada este lunes con el director de la margen derecha de la EBY, Luis Benítez, se acordó el apoyo logístico de la entidad con combustible y alquiler de maquinarias para realizar tareas de canalización y limpieza en barrios, comunidades y compañías vulnerables, a fin de reducir el impacto de las inundaciones.

Medidas preventivas

Tras mantener encuentros con el ministro de la SEN, Arsenio Ramón Zárate, se le propuso la instalación de una dependencia de la SEN en la región. La idea es agilizar los relevamientos de datos y facilitar la entrega inmediata de insumos a las familias que eventualmente sean afectadas por las inundaciones, agregó.

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Ramírez explicó que los trabajos interinstitucionales permitirán proyectar las medidas que se aplicarán ante posibles inundaciones. Señaló que existen situaciones que no podrán evitarse, pero que se pueden adoptar medidas preventivas para reducir su impacto.

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“Se podrán adoptar medidas, como dónde ubicar a la gente, cuáles son los elementos que puede aportar la SEN, el Ministerio de Salud, también para ver qué hace falta para tomar las medidas preventivas para que esto no sea una situación traumática para las familias afectadas”, expresó.

Finalmente, manifestó que se quiere desburocratizar la asistencia y dar respuestas inmediatas a la gente en los momentos complicados, para que no sea una cuestión de documentos y demás que imposibilite una rápida asistencia en un momento complicado como las inundaciones.