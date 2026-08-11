Nacionales
11 de agosto de 2026 a la - 16:43

Costanera: Arzobispado continúa con instalación de monumento a Nuestra Señora de la Asunción

Cinco trabajadores, tres en un camión y uno con pala, manipulan una estatua elevada por un brazo mecánico en la Costanera.
Trabajos del Arzobispado de Asunción.

El Arzobispado de Asunción compartió imágenes de la instalación de un monumento a Nuestra Señora de la Asunción en la Costanera Norte. La inauguración está prevista para este viernes.

Por ABC Color

Esta tarde, el Arzobispado de Asunción confirmó que iniciaron los trabajos de emplazamiento e instalación del monumento a Nuestra Señora de la Asunción en la Costanera Norte de la capital.

La obra, que estará a la altura del Palacio de Gobierno, fue realizada en bronce por la escultora Ingrid Seall y “se erige como un homenaje a la Virgen, Reina y Patrona del Paraguay”, detallan.

Cuatro trabajadores en grúa y en el suelo manipulan una figura cubierta mientras edificios históricos se ven al fondo.
Monumento en la Costanera.

Previamente, la escultora había declarado: “No solo es crear o recrear un ícono, es una imagen reconocida por la mayoría de los paraguayos (...) Está la expectativa de los fieles y el compromiso como artista de proponer algo innovador”.

Además, detallan que la inauguración y bendición del monumento se realizará este viernes 14 de agosto, a las 18:00, justamente en el marco de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. “Sigamos acompañando con nuestra oración este significativo momento de fe y devoción mariana”, insta el Arzobispado de la Santísima Asunción.

Tres trabajadores en la Costanera, cerca de un camión y grúa, con cielo nublado al fondo.
Instalación del monumento a Nuestra Señora de la Asunción

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