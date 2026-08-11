Costanera: Arzobispado continúa con instalación de monumento a Nuestra Señora de la Asunción

Esta tarde, el Arzobispado de Asunción confirmó que iniciaron los trabajos de emplazamiento e instalación del monumento a Nuestra Señora de la Asunción en la Costanera Norte de la capital.

La obra, que estará a la altura del Palacio de Gobierno, fue realizada en bronce por la escultora Ingrid Seall y “se erige como un homenaje a la Virgen, Reina y Patrona del Paraguay”, detallan.

Previamente, la escultora había declarado: “No solo es crear o recrear un ícono, es una imagen reconocida por la mayoría de los paraguayos (...) Está la expectativa de los fieles y el compromiso como artista de proponer algo innovador”.

Además, detallan que la inauguración y bendición del monumento se realizará este viernes 14 de agosto, a las 18:00, justamente en el marco de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. “Sigamos acompañando con nuestra oración este significativo momento de fe y devoción mariana”, insta el Arzobispado de la Santísima Asunción.

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