Día del Niño: Banco de Juguetes busca regalar sonrisas y apela al corazón de la gente

Con la mira puesta en las celebraciones por el Día del Niño, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) sigue con su iniciativa de recolección de donaciones para el tradicional “Banco de Juguetes”. Esta idea solidaria busca juntar juguetes nuevos o usados en buen estado para repartirlos entre miles de niños que viven en situaciones de profunda vulnerabilidad en diferentes rincones del Paraguay.

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Desde la organización aclararon que se reciben muñecos, autitos, pelotas, juegos de mesa y libros de cuentos, pero se descara cualquier objeto de tipo bélico como armas de plástico o juguetes que promuevan la violencia.

El MINNA confirmó que la distribución alcanzará a niñas y niños en distintos puntos del país, como los que están internados en hospitales públicos, pequeños alojados en hogares de protección, comunidades indígenas del Chaco y la región Oriental, así como en los Espacios de Cuidado que funcionan en zonas periféricas.

¿Dónde llevar las donaciones?

Para facilitar la entrega de las encomiendas, se habilitaron diversos puntos de acopio en Asunción, Central y el interior del país: