Nacionales
11 de agosto de 2026 a la - 19:40

Día del Niño: Banco de Juguetes busca regalar sonrisas y apela al corazón de la gente

Grupo de ocho personas con camisetas maroon y gris sosteniendo juguetes y cometas en ambiente amigable.
Miembros del Ministerio de la Niñez organizan una campaña de donación de juguetes en un edificio gubernamental.

La campaña del Ministerio de la Niñez junta donaciones durante todo agosto para llevar juguetes, juegos de mesa y libros a miles de pequeños en hospitales, comunidades vulnerables y albergues del país.

Por ABC Color

Con la mira puesta en las celebraciones por el Día del Niño, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) sigue con su iniciativa de recolección de donaciones para el tradicional “Banco de Juguetes”. Esta idea solidaria busca juntar juguetes nuevos o usados en buen estado para repartirlos entre miles de niños que viven en situaciones de profunda vulnerabilidad en diferentes rincones del Paraguay.

Lea más: Minna recibe un camión de juguetes a semanas del Día del Niño

Desde la organización aclararon que se reciben muñecos, autitos, pelotas, juegos de mesa y libros de cuentos, pero se descara cualquier objeto de tipo bélico como armas de plástico o juguetes que promuevan la violencia.

Variedad de juguetes incluyendo pelotas, muñecas y juegos de mesa en un entorno festivo, con cartel del Banco de Juguetes.
El Ministerio de la Niñez organiza una colecta de juguetes en Paraguay para beneficiar a niños en situaciones vulnerables.

El MINNA confirmó que la distribución alcanzará a niñas y niños en distintos puntos del país, como los que están internados en hospitales públicos, pequeños alojados en hogares de protección, comunidades indígenas del Chaco y la región Oriental, así como en los Espacios de Cuidado que funcionan en zonas periféricas.

¿Dónde llevar las donaciones?

Para facilitar la entrega de las encomiendas, se habilitaron diversos puntos de acopio en Asunción, Central y el interior del país:

Cartel informativo en colores llamativos sobre donación de juguetes, con detalles de puntos de acopio en San Lorenzo.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia organiza una colecta de juguetes en diversos puntos del país durante agosto.
  • Asunción: Sede central del MINNA (Ayolas 482 esquina Oliva).
  • Gran Asunción y Central: Century Plaza Shopping, San Lorenzo Shopping, Pinedo Shopping y Fuente Shopping de Salemma.
  • Red nacional: Sucursales de Punto Farma en todo el país y oficinas regionales del MINNA.
  • Concepción: Local de Parland.
Cartel colorido destaca puntos de donación de juguetes, con frases como 'Juguetes + Sonrisas' y 'mes del niño'.
Campaña del Ministerio de la Niñez recolecta juguetes para niños en hospitales y comunidades durante agosto.