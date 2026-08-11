Avianca incrementará sus vuelos a Paraguay: los detalles de la expansión

Las operaciones se realizarán en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros por trayecto, lo que aumentará la disponibilidad de asientos desde y hacia Asunción. La medida ampliará la oferta de pasajes y abrirá conexiones directas con más de 80 destinos internacionales.

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Según Aguilar, la decisión responde a la alta demanda que registra la aerolínea en el país. “El hub de Avianca es Bogotá. Los vuelos que conectaban Bogotá con Asunción ya registraban una buena ocupación de pasajeros, por eso solicitaron operar diariamente”, destacó la autoridad.

🔶 Avianca apuesta por Paraguay y anuncia vuelos diarios entre Asunción y Bogotá



🔶 "Para este verano han pedido estos vuelos diarios que tienen varias conexiones, en la parte turística de Colombia, Centroamérica y Norteamérica. Por lo tanto, van a tener éxito con este… pic.twitter.com/TUw1ND7PA6 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 11, 2026

La Dinac ya recibió la solicitud oficial y otorgó la autorización para la venta de pasajes. “Las compañías aéreas están apostando por un hub hacia el norte y potenciando sus rutas en esa dirección. Esperamos que a Avianca le vaya muy bien”, agregó Aguilar.

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Además, elogió la puntualidad de la compañía y destacó sus operaciones de carga en el país: “Es una empresa muy comprometida con Paraguay”, agradeció.

El modelo operacional de Avianca

Sobre la modalidad de servicio de la compañía, Aguilar explicó que Avianca no es una aerolínea estrictamente low cost, sino que opera bajo un modelo híbrido.

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Aunque adoptó prácticas de bajo costo —como el cobro por equipaje de mano adicional, selección de asientos y venta de comida a bordo en clase económica—, mantiene elementos tradicionales como conexiones internacionales, programas de viajero frecuente y acceso a salones VIP.

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🔶 "Con este desafío que están encarando, si hay quejas de comodidad de a bordo, ellos lo pueden corregir", Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la DINAC.



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“Creo que con este nuevo desafío corregirán algunas de las quejas existentes sobre el servicio a bordo”, especuló.

El director señaló que para determinar si una aerolínea es de bajo costo se analizan factores como la tarifa, la atención a bordo y el despacho de equipaje. “En la misma compra del boleto uno ya se da cuenta de qué tipo de servicio presta la compañía”, afirmó.

Por otro lado, Aguilar indicó que no dispone de información sobre otras aerolíneas que planeen aumentar sus frecuencias a Asunción durante la temporada veraniega del hemisferio norte. “Somos una ruta de tránsito para los vuelos de Centroamérica cuando realizan la ruta Santo Domingo-Buenos Aires”, refirió.

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🔶 "Muchas veces, como pasajeros, nos gusta ser mimados a bordo y por la atención de la compañía. Hay pequeños detalles que gustan a la gente", Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la DINAC.… https://t.co/AdmToZ8VuW pic.twitter.com/jFLCXN7DFS — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 11, 2026

Respecto a una eventual ruta directa entre Asunción y Miami, estimó que podría haber novedades antes de fin de año. “Las inspecciones que se realizaron antes del Mundial representan un buen antecedente”, resaltó.

La consolidación de un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y el hub del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá permitirá a los pasajeros conectar de manera rápida con una red global de más de 80 destinos en 25 países de América y Europa, evitando escalas adicionales en el continente.

🔶 Características de vuelos low cost



🔶 "Generalmente, para un vuelo low cost o de bajo costo, se tiene en cuenta la tarifa y el otro es la atención de a bordo", Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la DINAC.



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La situación de Paranair

Ante las constantes denuncias contra la aerolínea Paranair por cancelación y reprogramación de vuelos, así como por demoras excesivas en los reembolsos, la Dinac tomó medidas para resguardar los derechos de los usuarios.

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Aguilar informó que se redujo la cantidad de vuelos autorizados para la compañía, pasando de aproximadamente 130 semanales a casi la mitad. “Es imposible cubrir con una sola aeronave todas las rutas que solicitaron. Tienen que ajustar su oferta a los medios de los que disponen”, lamentó.

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🔶 "Podría ser (consultado si habría nuevos vuelos diarios por verano por parte de otras empresas)", Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la DINAC.



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Recientemente, la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Turismo (Asatur) y la Asociación de Agencias de Viajes del Paraguay (Aavip) solicitaron formalmente la intervención de la Dinac ante los reiterados contratiempos.

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“Actualmente, están operando sus compromisos con un solo avión, ya que otra de sus aeronaves permanece en tierra desde hace tiempo. Han tenido que cancelar varias rutas como consecuencia de las demoras sufridas”, relató el director.

La coyuntura genera preocupación en el sector comercial y turístico, dado que Paranair es la única compañía que opera la ruta directa hacia Montevideo, un destino de alta demanda.

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“Mantuvimos varias conversaciones con Paranair; habían acordado incorporar más aeronaves y se estaba gestionando el espacio físico para ello”, concluyó Aguilar.