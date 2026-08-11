Misiones: Junta Departamental declara de interés cultural e histórico El Molino

El pasado 22 de julio, la concejal departamental de Misiones Gloria Moreno (ANR-HC) presentó una minuta en la que solicita impulsar un pedido ante la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El objetivo es iniciar los trámites técnicos para catalogar el Centro Cultural y Teatro El Molino como “Bien de Valor Patrimonial” o “Bien Patrimonial de Valor Cultural Excepcional”, en concordancia con la Ley Nº 5.621/2016 de Protección del Patrimonio Cultural.

El icónico lugar está ubicado en la ciudad de San Ignacio, Misiones, recinto que durante casi tres décadas albergó el taller creativo y las obras emblemáticas del artista plástico Delfín Roque Ruiz Pérez, más conocido como Koki.

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El predio, un antiguo molino de arroz edificado originalmente por el padre del artista, comenzó a ser utilizado en 1998 para la realización de la primera Bienal de San Ignacio. A partir de allí, el sitio se convirtió en el epicentro de creación de piezas fundamentales del arte paraguayo contemporáneo.

A través de la Resolución Nº 017/2026, aprobada este martes 11 de agosto, la Junta Departamental de Misiones declaró de interés cultural e histórico el inmueble.

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Un faro para el arte misionero

Durante más de 25 años, el Teatro El Molino ha albergado de forma ininterrumpida obras de teatro, expresiones artísticas y espacios de formación en el octavo departamento.

El recinto se destaca por estar estrechamente ligado a la trayectoria y producción artística del reconocido maestro Koki Ruiz, constituyéndose en un punto referente para la identidad local y la memoria colectiva ignaciana.

En el considerando del dictamen de la JD se aclara que la condición de propiedad privada del inmueble no impide su protección ni su valoración patrimonial, garantizando el respeto al derecho de propiedad mientras se avanzan en las acciones preventivas ante posibles alteraciones o demoliciones.

Pedido de evaluación in situ

La resolución exhorta a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la SNC a enviar un equipo técnico para llevar a cabo una inspección in situ, con el fin de auditar sus cualidades arquitectónicas, históricas y artísticas.

Asimismo, insta al Gobierno Departamental de Misiones y a la Municipalidad de San Ignacio Guazú a articular esfuerzos junto a los propietarios del lugar para promover su conservación y puesta en valor.

Un espacio de valor cultural y religioso

La viuda del artista, Norma Fretes, instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a intervenir para evitar que la estructura histórica sea demolida o alterada. Asimismo, pidió que el inmueble sea declarado patrimonio cultural en memoria de Koki Ruiz.

El lugar fue escenario de importantes obras que llevaron en alto el nombre de San Ignacio y del Paraguay. Entre ellas se encuentra el retablo elaborado con más de 70.000 rosarios donados desde distintos puntos del país, con los cuales Koki Ruiz creó una imagen de María Felicia de Jesús Sacramentado, conocida como Chiquitunga, con motivo de su beatificación.

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Asimismo, el artista creó en este espacio un retablo elaborado con frutos de la tierra. Sobre este altar, Su Santidad el papa Francisco ofició la misa durante su visita al Paraguay, el domingo 12 de julio de 2015.

En litigio tras la muerte de Koki

El abogado Pedro Wilson Marinoni, representante legal del propietario del predio donde se encuentra ubicado el Centro Cultural y Teatro El Molino, César Zotti, señaló que en 2025 se dictó una medida cautelar de prohibición de innovar sobre el inmueble. Explicó además que en 2024 se inició una demanda de reivindicación contra los herederos de Koki Ruiz.