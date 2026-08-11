Organización impulsa proyecto de ley que endurece penas por maltrato animal

El Frente Nacional de Protección Animal presentó un proyecto legislativo que busca recuperar el nivel de protección penal que los animales tenían antes de la reciente modificación del marco legal, especialmente frente a los hechos más graves de crueldad.

En Paraguay, las conductas de extrema crueldad contra animales podían ser sancionadas con penas de hasta seis años de prisión en el marco de la ley 7364/24.

Sin embargo, la modificación aprobada el año pasado con la ley 7513/25, derogó lo establecido en la norma anterior, lo que resultó en que numerosas conductas tipificadas como crimen pasaran a ser delitos menores.

Desde la organización sostienen que esta situación dio lugar a que quienes dañen a un animal sean favorecidos.

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¿Cómo favoreció a los maltratadores de animales esta modificación?

Según la organización, esta modificación otorgó beneficios a los que maltratan a los animales, dándoles la posibilidad de obtener medidas alternativas a la prisión, fáciles salidas procesales favorables, como criterio de oportunidad, suspensión condicional, procedimiento abreviado, entre otros y hasta pequeñas multas e impunidad.

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Desde el Frente Nacional de Protección Animal advirtieron que esta modificación representa un retroceso en la protección frente a hechos como el maltrato, abandono, explotación, peleas, zoofilia, uso de sustancias dañinas y cualquier actividad que cause sufrimiento grave a los animales, además de la reincidencia en una infracción grave.