Maltrato animal: buscarán elevar penas para infractores por aumento de casos violentos

La Comisión Asesora de Asistencia, Protección y Bienestar Animal está trabajando en una mesa técnica para analizar el proyecto de ley que plantea modificar siete artículos de la Ley Nº 7.513/2025 “De Bienestar y Protección Animal”, para fortalecer los mecanismos de protección y sanción ante hechos de crueldad animal.

Lea más: Habilitan una plataforma digital única para denunciar casos de maltrato animal

En la Cámara de Senadores existe un proyecto que propone modificar los artículos 57, 58, 59, 63, 65, 67 y 68 de la normativa vigente desde enero pasado. La propuesta contempla una revisión integral de la ley, incluyendo aspectos administrativos y las disposiciones relacionadas con las sanciones aplicables.

Uno de los temas a considerar será elevar las penas para quienes incurran en hechos graves de maltrato animal, incluyendo agresiones severas, prácticas de zoofilia y muerte de animales. Esto debido al aumento de los casos de crueldad animal denunciados últimamente en donde se observan a personas arrastrando y ahorcando a perros y gatos en diferentes zonas del país.

La iniciativa plantea que las sanciones privativas de libertad puedan incrementarse respecto al marco actual, que ahora plantea hasta 6 años de cárcel para los casos severos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay declara a los animales como “seres sintientes” para reducir maltratos

La mesa técnica contó con la participación de Héctor Rubín, director nacional de Defensa y representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), las Fuerzas Armadas de la Nación, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y organizaciones de la sociedad civil.

Ley Canela en estudio

Por otro lado, en la Cámara de Diputados también se encuentra otro proyecto de ley que busca restringir la venta de artefactos pirotécnicos y de estruendo. El proyecto busca regular la fabricación, comercialización y uso de artefactos pirotécnicos, más conocido como “Ley Canela”.

La iniciativa la tuvo el diputado cartista José Rodríguez tras el sonado caso de maltrato animal tras la pérdida mandibular de Canela, una perrita mestiza, víctima de un cebollón en diciembre del 2025.

En el proyecto no se plantea una prohibición total de los artefactos pirotécnicos, sino un esquema de regulación que distingue entre pirotecnia visual (fuegos artificiales) y pirotecnia sonora (artefactos de estruendo), siendo esta última la que concentra las restricciones más severas.