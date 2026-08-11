Piribebuy conmemorará mañana los 157 años de la histórica batalla

La historia de Piribebuy está profundamente ligada a la Guerra de la Triple Alianza. En 1869, mientras el ejército paraguayo se replegaba hacia el interior del país, la ciudad fue convertida en capital provisoria de la República, adquiriendo una importancia estratégica y política en uno de los momentos más difíciles de la guerra.

El 12 de agosto de 1869, las fuerzas aliadas llegaron hasta Piribebuy y rodearon completamente la ciudad. La defensa paraguaya fue encomendada al teniente coronel Pedro Pablo Caballero, quien tenía bajo su mando a unos 1.600 defensores.

Frente a ellos se encontraba un ejército aliado ampliamente superior en número y con una poderosa fuerza de artillería.

Antes de iniciar el ataque, los aliados intimaron a los defensores a entregar sus armas. Caballero rechazó la exigencia y decidió resistir.

El enfrentamiento comenzó con un intenso bombardeo. Posteriormente se produjeron sucesivos ataques contra las posiciones paraguayas. A pesar de la enorme desigualdad de fuerzas, los defensores sostuvieron la resistencia durante horas.

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La población también quedó atrapada en medio de la batalla. Mujeres y niños participaron de distintas maneras en la defensa, mientras la lucha alcanzaba diferentes sectores de la ciudad.

Una resistencia desigual y desesperada: unos 1.600 defensores paraguayos, entre hombres, ancianos, mujeres y niños, bajo el mando del teniente coronel Pedro Pablo Caballero, enfrentaron a más de 20.000 soldados aliados. Sin municiones, combatieron con armas blancas, piedras, vidrios y hasta agua hirviendo. Tras la muerte del general brasileño Mena Barreto, el Conde d’Eu ordenó la ejecución de Pedro Pablo Caballero, el asesinato de prisioneros y el incendio del Hospital de Sangre, donde se encontraban unos 600 heridos y médicos.

La batalla terminó con la toma de la ciudad por las fuerzas aliadas y dejó una profunda huella en la historia paraguaya.

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Una batalla que permanece en la memoria

157 años después, Piribebuy volverá a recordar aquella jornada. Mañana, desde las 08:00, la avenida General Díaz será escenario del desfile estudiantil, cívico, policial y militar.

Las nuevas generaciones serán protagonistas de una conmemoración que busca mantener viva la memoria de quienes estuvieron en aquella defensa.

En los últimos días, además, jóvenes de diferentes localidades participaron de recreaciones históricas, representando escenas de la batalla.

Visitantes provenientes de distintos puntos del Paraguay, así como compatriotas llegados desde Argentina y Nueva York, también fueron parte de estas actividades.

Así, cada aniversario permite que la historia vuelva a caminar por las mismas calles donde ocurrió la tragedia.

Piribebuy no solo recuerda una batalla. Recuerda a una ciudad que, en uno de los momentos más difíciles de la historia nacional, quedó convertida en símbolo de resistencia y sacrificio.

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