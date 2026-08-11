Pozo Colorado: indígenas levantan cierre de ruta tras firma de acuerdo

Una gran cantidad de vehículos y personas quedaron varados debido al cierre de la ruta PY09, en el kilómetro 264, en la zona de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes. El bloqueo fue en la mañana de este martes y duró una hora.

Según los datos, integrantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), desde ayer se empezaron a reunir en la zona y finalmente hoy cerraron, de manera intermitente, la ruta.

Los nativos exigen la compra de tierras para la comunidad Tooshe Qaltaq, que sobrevive al costado de la ruta PY12, en el distrito de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, en el Bajo Chaco.

De acuerdo con los manifestantes, esta comunidad vive en la franja de dominio de la ruta desde hace más de 30 años. Exigen al Estado paraguayo la adquisición de sus tierras ancestrales.

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Además, piden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el arreglo y mantenimiento de caminos que llegan a las diferentes aldeas nativas ubicadas en el Bajo Chaco. Mencionaron que las vías prácticamente están intransitables.

Firma de acuerdo

Los líderes nativos y representantes del Instituto Nacional del Indígena (Indi) firmaron un acuerdo para levantar la medida de fuerza.

El documento señala que este viernes mantendrán una reunión en Asunción con el propietario de las tierras que pretenden los indígenas.