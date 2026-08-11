Nacionales
11 de agosto de 2026 a la - 16:16

Pozo Colorado: indígenas levantan cierre de ruta tras firma de acuerdo

Grupo diverso de personas sosteniendo pancarta con mensaje claro, algunos sentados en la carretera, rodeados de vegetación.
La protesta se realizó con el bloqueo de la ruta PY09 para exigir mejoras para las comunidades indígenas.Gentileza

Pobladores de comunidades indígenas del Bajo Chaco cerraron en la mañana de este martes la ruta que une Pozo Colorado con Concepción. Conozca detalles de sus reclamos.

Por Aldo Rojas

Una gran cantidad de vehículos y personas quedaron varados debido al cierre de la ruta PY09, en el kilómetro 264, en la zona de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes. El bloqueo fue en la mañana de este martes y duró una hora.

Según los datos, integrantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), desde ayer se empezaron a reunir en la zona y finalmente hoy cerraron, de manera intermitente, la ruta.

Los nativos exigen la compra de tierras para la comunidad Tooshe Qaltaq, que sobrevive al costado de la ruta PY12, en el distrito de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, en el Bajo Chaco.

De acuerdo con los manifestantes, esta comunidad vive en la franja de dominio de la ruta desde hace más de 30 años. Exigen al Estado paraguayo la adquisición de sus tierras ancestrales.

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Además, piden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el arreglo y mantenimiento de caminos que llegan a las diferentes aldeas nativas ubicadas en el Bajo Chaco. Mencionaron que las vías prácticamente están intransitables.

Firma de acuerdo

Los líderes nativos y representantes del Instituto Nacional del Indígena (Indi) firmaron un acuerdo para levantar la medida de fuerza.

Manifestantes vestidos de varios colores marchan en carretera con banderas, acompañados por dos autoridades de seguridad en uniforme.
Los nativos marcharon por la ruta PY09 en la zona de Pozo Colorado. Policías del puesto policial de la zona realizaron la cobertura de seguridad.

El documento señala que este viernes mantendrán una reunión en Asunción con el propietario de las tierras que pretenden los indígenas.