Video: cámara captó fatal arrollamiento a metros de la Estación de Buses de Asunción

Un violento accidente de tránsito registrado en las primeras horas de este martes cobró la vida de Luis Alberto Benítez Sosa, de 43 años, de oficio reciclador, quien fue arrollado trágicamente cuando intentaba cruzar la avenida Fernando de la Mora, en las inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción (EBA).

El hecho quedó grabado de forma íntegra en las cámaras de seguridad de la zona.

Lea más: Transeúnte muere tras ser arrollado en zona de la Estación de Buses de Asunción

Según los registros del circuito cerrado, el percance ocurrió a la 01:42 de la madrugada de este martes. En las imágenes se observa con claridad a la víctima caminando sobre el paseo central de la avenida, entre los árboles, buscando el momento para cruzar.

A lo que sería una franja peatonal, el hombre habría observado antes de avanzar, pero aparentemente no calculó la alta velocidad a la que se desplazaba un automóvil que venía por el carril izquierdo con dirección a la zona de Cuatro Mojones.

El hombre fue arrastrado metros adelante

En el video se observa cómo por el carril derecho se desplazaba otro vehículo a velocidad reducida para realizar un giro, mientras que el auto involucrado en la tragedia, conducido por Richard Ariel Pereira Núñez, de 25 años, avanzaba velozmente sin detener la marcha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima fue embestida por el rodado y lo arrastró varios metros sobre el asfalto.

Efectivos de la Comisaría 15ª de Asunción acudieron al lugar del siniestro. El jefe de la dependencia policial, comisario Alberto Morínigo, confirmó que el peatón falleció de manera instantánea debido a la violencia del impacto.

Asimismo, la autoridad policial remarcó que a esa hora de la madrugada la capa asfáltica se encontraba sumamente resbaladiza por la llovizna constante.

Lea más: Choque sobre la ruta que une Limpio y Emboscada deja un fallecido

El conductor Pereira Núñez manifestó que el hombre cruzó la avenida de forma imprevista y que la humedad del pavimento le impidió detener la marcha a tiempo. Los agentes sometieron al joven automovilista a la prueba de alcotest, arrojando un resultado negativo de 0,00 mg/L de alcohol en sangre.

Ante este resultado y tras la recopilación de los datos preliminares, el Ministerio Público dispuso la liberación del conductor, aunque ordenó la incautación del vehículo para los peritajes mecánicos correspondientes.