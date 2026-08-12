Bataglia se presentó ante la Fiscalía

Un día después de que se revelara la información estaría en Brasil, Vicente Bataglia Araújo, expresidente de IPS, se presentó a primera hora de este miércoles junto a su abogado en las oficinas de la Fiscalía.

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El ex alto funcionario permanecía con paradero desconocido desde su imputación el pasado 4 de agosto, fecha en que se requirió su prisión preventiva en el caso de supuesta lesión de confianza por las obras fallidas que representaron un perjuicio de G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social.

Inicialmente se mencionó que Bataglia se encontraba en Italia, desde donde debía volver para ponerse a disposición de la Justicia. Inclusive se aguardaba su retorno al país ayer, día en que finalmente se mencionó que estaba en el vecino país.

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“Se presentó en mi oficina, pero se abstuvo de declarar. En virtud a eso se levantó la orden de detención y ya tiene a disposición la carpeta fiscal para su defensa”, explicó el fiscal este miércoles, en contacto con ABC Cardinal.

Bataglia ahora debe presentarse ante el juez Rodrigo Estigarribia para que se le fije una fianza.

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Fuentes de Brasil confirmaron a ABC Color que el expresidente Bataglia estuvo en una localidad del vecino país desde el 8 de agosto pasado. Ante la consulta sobre por qué no se solicitó una orden de captura internacional, Ortiz expresó que como no había pasado una semana, aún no había necesidad de hacerlo.

Por otra parte, la Fiscalía había requerido las actas de las sesiones del Consejo de Administración en las que se trataron y aprobaron las licitaciones, adendas y desembolsos relacionados con los quirófanos modulares y otros equipamientos médicos cuestionados, las cuales en principio les fueron negadas.

Hoy, el agente del Ministerio Público confirmó que le fueron entregados dos tomos de 200 hojas aproximadamente, los cuales van a determinar si es que puede haber más imputados en el caso.

Esta documentación es fundamental, ya que busca establecer cómo se estructuró el esquema que permitió desembolsos millonarios sin que los proyectos de infraestructura hospitalaria se hayan concluido o recepcionado satisfactoriamente.

“Esto recién comienza desde el punto de vista investigativo y si existiesen otros sospechosos, obviamente se va a realizar una imputación, en caso de que los elementos que tenga sean contundentes”, finalizó.