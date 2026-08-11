Mafia en IPS: expresidente Vicente Bataglia estaría en Brasil

El pasado 4 de agosto, el fiscal Julio Ortiz imputó y pidió la prisión preventiva de Vicente Bataglia y Jorge Brítez, expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), y otras siete personas, por una supuesta lesión de confianza con las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio para la institución de G. 61.000 millones.

Con el correr de los días, ocho imputados se presentaron ante la justicia y fueron beneficiados con libertad ambulatoria bajo fianzas, salvo Battaglia, quien aún no se presentó ante las autoridades.

Originalmente, su defensa había anunciado su retorno desde Italia, pero hasta ahora no se registra su ingreso en los vuelos de la fecha, según la Policía Aeroportuaria.

Ahora, fuentes de Brasil confirmaron a ABC Color que el expresidente Battaglia se encontraría en una localidad del vecino país desde el 8 de agosto pasado.

Lea más: Caso IPS: ocho imputados fueron beneficiados con libertad ambulatoria y esperan a Bataglia

Bataglia sería detenido en territorio paraguayo

La semana pasada, su representante legal, el abogado Jorge Arturo Daniel, había afirmado que el extitular del IPS se encontraba en Italia realizando un curso médico y que regresaría de inmediato a Paraguay para ponerse a disposición de las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy, en entrevista con ABC, el comisario Luis Pizzani, jefe del Departamento de Policía Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, confirmó que dentro de los rigurosos controles migratorios y de seguridad realizados en la principal terminal aérea del país no se detectó el arribo del imputado.

Ante la consulta sobre cómo procederán las fuerzas de seguridad en caso de que Battaglia pise territorio paraguayo, Pizzani afirmó que será aprehendido de forma inmediata para dar estricto cumplimiento al oficio emitido por el Ministerio Público.

“Si la persona es requerida por la justicia, se comunica inmediatamente a la autoridad librante. Tras realizarle el diagnóstico médico y confeccionar el acta de procedimiento de rigor, lo ponemos a disposición judicial”, precisó el comisario.

Lea más: Sin novedades de Vicente Bataglia en el Aeropuerto: Policía lo detendrá cuando pise Paraguay

Denuncias de la Contraloría

Por otra parte, en comunicación con ABC Cardinal este martes, Leandro Baruja, director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, señaló que entre 2019 y 2025 la Contraloría hizo nueve denuncias formales al Ministerio Público relacionadas al IPS.

Estos reportes, según sostuvo, van desde mala gestión en la adquisición de medicamentos hasta irregularidades en obras de infraestructura o pagos de pensiones a jubilados fallecidos.

Incluso detalló fueron denunciadas instancias en que miembros del Consejo de Administración del IPS, entre ellos su expresidente Bataglia, habrían utilizado combustible de la previsional mientras estaban de vacaciones, o casos en que consejeros cobraron dietas a pesar de no presentarse a sesiones del Consejo.

Baruja también comentó que actualmente hay más de 50 auditores de la Contraloría trabajando en nuevas auditorías al IPS.

Lea más: Deudas de IPS por medicamentos: ¿cómo controla los gastos la Contraloría?

¿Bataglia en Paraguay?

Otras informaciones apuntan que Bataglia ya podría estar en nuestro país, ya que el domingo 9 de agosto habría estado en el Aeropuerto Internacional de Foz de Iguazú, Brasil.

Las autoridades tampoco habían descartado la posibilidad de que el exfuncionario intente ingresar a Paraguay a través de alguna frontera terrestre, aunque de igual manera aseguraron que la alerta judicial rige en todos los puestos fronterizos.

Lea más: Mafia en IPS: asociaciones de asegurados se manifestarán para exigir justicia