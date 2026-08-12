Con desfile, Piribebuy rindió homenaje a los héroes de la batalla de 1869

Delegaciones estudiantiles de diferentes niveles, autoridades locales y departamentales, además de familias y visitantes que llegaron desde temprano de este miércoles para acompañar la jornada histórica en Piribebuy.

Pese a la temperatura fresco y al cielo nublado, la gente se instaló a lo largo de la avenida General Díaz, muchos con sus termos y mates, para observar el paso de los estudiantes, quienes desfilaron con impecables uniformes y pasos firmes. Las bandas de música marcaron el ritmo de la marca de los diferentes delegaciones.

El desfile también contempló un homenaje al Mariscal Francisco Solano López Carrillo en el marco del bicentenario de su nacimiento, así como a los héroes y heroínas de Piribebuy, martirizados durante la batalla del 12 de agosto de 1869.

Jóvenes, niños y adultos se presentaron vestidos con trajes tradicionales y de época, portando banderas, flores y otros elementos que dieron vida a los protagonistas de uno de los episodios más dolorosos y heroicos de la historia paraguaya.

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Entre aplausos, la ciudadanía rindió homenaje a quienes defendieron la heredad del país en la ciudad de Piribebuy hace 157 años. El rojo, blanco y azul de la bandera paraguaya acompañó toda la jornada, ondeando en balcones, postes y manos de los participantes.

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Memoria que permanece

La Batalla de Piribebuy fue uno de los episodios más sangrientos de la Guerra contra la Triple Alianza y quedó grabada en la memoria nacional por la resistencia y el sacrificio de sus defensores y pobladores.

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Hace 157 años se desataba la Batalla de Piribebuy en el marco de la Guerra de la Triple Alianza. El 12 de agosto de 1869, unos 20.000 efectivos de la Triple Alianza -en su mayoría brasileños- se habían enfrentado a 1.600 defensores paraguayos entre los que se encontraban también mujeres, ancianos e, incluso, niños, según un recuento del profesor e historiador Carlos Von Horoch.

“Es considerada como la única batalla urbana de la Guerra de la Triple Alianza; si bien se peleó en otros poblados como Corrientes, Santo Tomé, Pilar o Curuguaty, esos fueron combates y enfrentamientos menores”, detalla.

La diezmada defensa paraguaya fue comandada por el teniente coronel Pedro Pablo Caballero, quien fue degollado junto con el resto de guerreros en la plazoleta de la iglesia.

Una reseña del horror del 12 de agosto de 1869

De acuerdo con el historiador Luis Verón, convertida en ese entonces en la tercera capital de la República, la población cordillerana fue una de las que más padeció los horrores de la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay: hubo degüellos, violaciones y matanzas increíbles. El pueblo fue cercado.

El comandante, teniente coronel Pedro Pablo Caballero, fue intimado a la rendición. El valiente soldado contestó: “Estoy aquí para pelear y, si es necesario, morir, pero no para rendirme”. Al amanecer del 12 de agosto, previo al bombardeo, se inició el ataque. La batalla duró cinco horas, agrega.

El general Juan Manuel Mena Barreto, que iba a la cabeza de las fuerzas aliadas (Brasil, Argentina y Uruguay), fue rechazado dos veces. Al llegar al arroyo Mboreví, en la tercera carga fue herido con una bala de fusil en la ingle.

Se adelantaba el general para envalentonar a sus huestes, cuando el capitán Manuel Solalinde ordenó a uno de sus mejores tiradores, el cabo Gervasio León, que lo abatiera. Y así lo hizo.

Mena Barreto murió a orillas del arroyo. El conde D’eu, dominado por la ira, ordenó entonces que se pasara a todos a degüello, sucediéndose en Piribebuy los actos más vergonzantes de la guerra.

El Hospital de Piribebuy fue incendiado luego de que se cerraran todas las puertas y ventanas con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro.

El Archivo Nacional de la República fue sacado a la calle y con los documentos históricos se hicieron fogatas. La sangre corría por las calles como agua de lluvia, cuando se degolló a 900 prisioneros.

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