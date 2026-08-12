Licencia de Sanabria Vierci puede ser suspendida pese a sobreseimiento, dice ANTSV

A propósito del sobreseimiento definitivo otorgado a Eugenio Sanabria Vierci, imputado en su momento por el siniestro vial que se cobró la vida de cuatro personas, la directora nacional de Licencias de Conducir de la ANTSV, Susana Medina, detalló los mecanismos institucionales para retirar o suspender la habilitación a conductores con antecedentes de gravedad o conductas temerarias.

A pesar de que un sobreseimiento en el fuero penal no deriva automáticamente en una sanción judicial ejecutable para el tránsito, Medina aclaró que la vía administrativa municipal o estatal conserva herramientas para actuar si se constata la responsabilidad en una falta gravísima.

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Infracción admitida y suspensión de oficio

Medina explicó que, si en el expediente judicial de un caso el conductor admite el hecho o existe un allanamiento que confirme la irresponsabilidad vial, esa documentación puede ser utilizada por la autoridad administrativa para suspender el documento.

“Si hay admisión del hecho, la persona se allana a la falta gravísima que cometió. Lo que a nosotros nos compete es el tránsito. La ANTSV puede actuar de oficio, o mediante denuncia ciudadana a través de denuncias@antsv.gov.py para remitir los antecedentes al director de Tránsito del municipio emisor y proceder a la suspensión de la licencia conforme a la Ley Nacional de Tránsito y la Resolución N° 189”, afirmó Medina.

Implementación del sistema de puntos

La titular de Licencias confirmó que la ANTSV avanza en la consolidación del Sistema Nacional Integrado de Faltas y que el sistema de descuento de puntos regirá de manera estricta a partir del próximo año.

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El esquema funcionará con las siguientes pautas principales:

Saldo inicial : cada licencia contará con un saldo base de 20 puntos

Descuentos por falta : se restarán 3 puntos por faltas graves y 5 puntos por faltas gravísimas

Sanciones por reincidencia : perder la totalidad de los puntos podrá derivar en suspensiones del registro desde dos años hasta los cinco años (la vigencia completa del documento)

Recuperación de puntos: la única vía para restablecer el puntaje será someterse a procesos de reeducación vial

Cobertura en los municipios del país

Ante la inquietud sobre si los infractores podrían eludir los controles tramitando licencias en comunas con menores niveles de fiscalización, Medina explicó que 225 municipios expedidores de licencias forman parte del Sistema Nacional de Licencias y están integrados a la plataforma de faltas y lectura mediante código QR.

En tanto que, 40 municipios restantes no emiten licencias por no contar con centros de impresión habilitados ni juzgados de faltas.

Medina añadió que cualquier inspector o control de tránsito podrá verificar en tiempo real, mediante la lectura del código QR de la licencia (física o digital), los antecedentes del conductor y el saldo de puntos restados.

Con estas medidas, la ANTSV busca reducir entre un 20% y un 30% los siniestros viales en las calles y rutas del país, retirando de circulación a aquellos conductores que representen un peligro recurrente para la ciudadanía.

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