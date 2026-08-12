Paciente oncológica clama por medicamento de G. 1.300 millones y amenaza con encadenarse

A través de un video, la señora Nilsa Torres, paciente oncológica del Hospital Nacional de Itauguá, solicitó la ayuda de la Ministra de Salud, María Teresa Barán y al presidente de la República, Santiago Peña, para la adquisición de Sacituzumab, un medicamento que le ayudaría a seguir con vida.

Apuntó que para las autoridades es cuestion de tiempo y excusas, pero para ella significa seguir con vida.

“Yo estoy con cáncer de mama. Estoy con una recaída después de 10 años y con metástasis. Después de hacerme varias sesiones de quimioterapia, no resultaron como esperaba la doctora y ahora me pidió un medicamento que cuesta 1.300 millones de guaraníes”, explicó.

Comentó que hizo el pedido en la Defensoría del Pueblo, en el ministerio le aprobaron dicho pedido y solamente falta que se compre y le entreguen el medicamento.

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“Estoy con mucho dolor, por lo que estoy necesitando con suma urgencia ese medicamento, que es mi última opción de vida”.

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En otro momento comentó que recibió la llamada del viceministro de salud, Saúl Recalde, quien le indicó para que vaya al Incan (Instituto Nacional del Cáncer) con él, para ver otras opciones de medicamentos, pues el otro es muy caro.

“Yo ya no tengo más tiempo, mi vida se está apagando de a poco. Sin ese medicamento me muero, es la única esperanza que tengo y por eso no puedo más ver otro medicamento, pues mi oncóloga me vio todos los medicamentos posibles y ninguno me resultaron y esa es la única opción que tengo”.

Si no le ponen este medicamento, para el jueves ella se estaría encadenando frente al Ministerio de Salud, hasta recibir su medicamento. “Prefiero morir frente al Ministerio que morir acá en mi casa sin medicamento”.

“Estamos muchos que necesitamos y vamos a reunirnos todos ahí para poder conseguir”, concluyó.