Concepción: paciente oncológica urge que Salud cumpla orden judicial

María José Colmán (25), madre de dos menores de 8 y 4 años, en el año 2025 fue diagnosticada en Concepción. Para poder recibir el tratamiento se estableció en el departamento Central.

El Instituto Nacional del Cáncer (Incan) fue el centro médico donde inició las sesiones de quimioterapia. Lastimosamente, su cuerpo no toleró el tratamiento y tuvo que abandonarlo; por eso, los médicos le dieron otra opción: el tratamiento vía oral.

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El medicamento indicado fue Lorlatinib de 100 mg, cuyo costo es muy elevado. Ante esta situación, presentó un amparo judicial que le fue favorable el 30 de junio de 2025, es decir, hace un año un mes.

La resolución

En el punto 2 de la resolución judicial indica: “Ordenar al Estado paraguayo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que arbitre los mecanismos necesarios para el tratamiento médico inmediato, consistente en el suministro del medicamento denominado: Lorlatinib 100 mg, 6 (seis) frascos, a favor de la señora María José Colmán, diagnosticada con: tumor miofibroblástico inflamatorio de pulmón”.

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Sin respuestas

El documento fue remitido hace más de un año al Ministerio de Salud, cuya titular es María Teresa Barán. Sin embargo, la paciente oncológica nunca recibió el medicamento. Mencionó que cada caja tiene un costo de G. 57 millones, monto que no puede cubrir.

Actualmente pesa solo 32 kilos y el tumor ha crecido, por eso reinició el tratamiento de quimioterapia, con el riesgo de que vuelva a no tolerarlo.

Solicita con urgencia al Estado paraguayo, mediante el Ministerio de Salud, que cumpla con la orden judicial.