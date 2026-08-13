Carapeguá: “Campaña quirúrgica de cataratas” beneficia a 98 pacientes

Para la “Campaña quirúrgica de cataratas”, la Fundación Visión destinó un equipo quirúrgico y de apoyo integrado por 15 personas, entre ellas cirujanos oftalmólogos, instrumentadoras, técnicos y personal administrativo, explicó la jefa de Salud Comunitaria, Aleidis Vera.

El objetivo de la iniciativa es contribuir a la recuperación de la visión y mejorar la calidad de vida de los pacientes, acercando atención oftalmológica especializada a las comunidades del interior del país.

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Vera agradeció especialmente a todos los aliados que hicieron posible la campaña y que, mediante su compromiso y colaboración, contribuyeron a transformar la vida de más personas a través de la recuperación de la visión.

La actividad, que se inició el martes y culmina en la fecha, fue posible gracias al apoyo de personas, instituciones departamentales y municipales, educativas, además de un sanatorio privado local que cedió el espacio para las intervenciones quirúrgicas.

Pacientes llegaron desde 8 departamentos

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá, Marta Miranda, explicó que la institución se encargó de realizar los trámites para conseguir el respaldo económico necesario para solventar la estadía de los profesionales.

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Lo importante es que se beneficiaron pobladores de los departamentos de Misiones, Guairá, Caazapá, Paraguarí, Cordillera, Central, San Pedro y Presidente Hayes, que llegaron al distrito de Carapeguá para la intervención quirúrgica.

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Por su parte, el paciente Osvaldo Acosta agradeció por la campaña. Señaló que la cirugía le permitirá volver a ver con claridad.