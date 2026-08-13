Cárcel, miedo y redención: la pesadilla de la paraguaya presa en Turquía por narcotráfico

A cinco años de la detención de la paraguaya Eunice Esther Samudio Espínola en Turquía por narcotráfico, la resolución de la jueza Luz Rossana Bogarín que autoriza su traslado a nuestro país para cumplir su condena fue recibida con emoción por su familia, según relató una de sus hermanas en conversación telefónica con ABC, desde Argentina.

Nuestra entrevistada pidió reserva de identidad pero accedió a la entrevista, en espera de que la amarga experiencia de su hermana sirva de alerta para que otras jóvenes no caigan en las redes del narcotráfico.

Si bien se desarrolla en Estambul, Turquía, la historia de la compatriota no se parece en nada a las románticas novelas turcas. Al contrario, evoca a un capítulo de la serie televisiva Alerta Aeropuerto.

El 27 de marzo de 2021, Eunice Samudio dejó su Ciudad del Este natal para embarcarse en un vuelo internacional. A la familia, la joven que entonces tenía 26 años dijo que se trataba de una oportunidad laboral en Brasil.

Paraguaya salió para “trabajar en Brasil” pero cayó en Turquía por narcotráfico

“Ella dijo que iba a trabajar en Brasil un tiempo, pero que volvería pronto. Le encargó su hijo a mi mamá y se fue. Y nosotros pensamos que se iba a trabajar en Brasil nada más, porque antes de la pandemia ella trabajaba en un restaurante en Foz. Ella iba y venía y pensamos que realmente se fue por trabajo”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo la realidad era muy distinta. El viaje de Eunice no era laboral, tampoco de turismo, ni mucho menos de estudios. Eunice había sido “reclutada” para el narcotráfico.

La hermana de Eunice explicó que en aquella época, la joven, madre de un niño en edad escolar, se encontraba separada del padre de su hijo y llevaba varios meses desempleada, pues había perdido su trabajo durante la pandemia.

Lea más: De Turquía a Paraguay: paraguaya presa en Estambul volverá para cumplir su condena

“Nosotros somos de familia humilde, pero somos muy unidos. Somos seis hermanos y todos trabajadores desde siempre. Eunice trabajó desde los 10 años. Ella y yo también trabajamos en un restaurante. Ella se enamoró, luego se embarazó pero no resultó la relación, sufrió mucho y se separó. Con la pandemia, se quedó sin trabajo, estuvo mucho tiempo desempleada y con un hijo chico, conoció gente que no debía conocer y tomó esa mala decisión”, relató.

Según su familia supo después, fue persuadida de hacer de “mula” a cambio de una futura paga de 7 mil dólares, con los que hasta hizo planes de empezar a construir una casita para vivir con su hijo.

“Después nos dijo que hizo porque le prometieron 7 mil dólares y con eso pensaba ver para su casita. Todo mentira, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo crees que vas a pasar como si nada con toda la tecnología que hay? Ella estaba en modo rebeldía, hacía lo que quería, no hacía caso a nadie y terminó así. Esperemos que todo lo que vive sirva de ejemplo para otras jóvenes que vean que si hacen eso va a terminar así tambien, ¡Vas a caer, vas a caer!, No hay forma", afirmó.

Tras captura, condena de prisión y multa por narcotráfico

El vuelo de Eunice tenia como destino final la ciudad de El Cairo, capital de Egipto, pero la joven quedó retenida en un control realizado en el aeropuerto internacional de Estambul, Turquía.

La pasajera llevaba en su equipaje casi 1 kilo de cocaína, carga que no pasó inadvertida para las autoridades de aquel país.

“Cuando supe que cayó en Turquía no podía creer, me costó entender. Mi mamá llamó para investigar y ver qué podía hacer. Y se me cayó el mundo porque Eunice es la más chica, nuestra princesita siempre”, explicó su hermana.

Lea más: Video: “mula” sorteó todos los controles, pero cayó de forma insólita

Tras la llamada telefónica de aviso de su captura en el aeropuerto, siguió un perturbador silencio de un mes, lapso durante el cual la familia ya no recibió noticia alguna sobre Eunice.

“Fue desesperante no saber nada de ella durante 1 mes. No sabíamos si fue a caer en manos de la red de trata de personas y eso. Cuando se pudo comunicar después de 1 mes lloramos todos y ella pedía perdón a todos por el mal momento que nos hizo vivir”, recordó.

Recordemos que Eunice Samudlo fue condenada 15 años de pena privativa de libertad por fabricación de drogas o sustancias estimulantes además del pago de una multa de 30.000 liras turcas, equivalente a G. 3.752.250 en el cambio actual.

Si llegaba a destino, paraguaya se exponía a la pena de muerte

De acuerdo con el cómputo realizado por la jueza Penal de Ejecución Penal del primer turno, Luz Rossana Bogarín Fernández, para su remisión a sus pares de Turquía, Eunice Samudio compurgará su condena el 27 de marzo de 2036.

El auto interlocutorio (A.I.) N° 1229 del 6 de agosto pasado, establece que la compatriota cumpliría la mitad de la pena el 27 de setiembre de 2028, pudiendo desde ese momento solicitar ser incorporada al periodo de prueba y acceder al beneficio de salidas transitorias.

Asimismo, al cumplir las dos terceras partes de la pena -en fecha 27 de marzo de 2031- Samudio podrá solicitar la libertad condicional. La hermana de Eunice considera que la condena establecida fue el mejor de los males, pues de haber llegado a destino, problablemente no estaría viva para contar su historia.

“Nosotros siempre agradecemos a Dios que haya caído en Turquía, porque su destino final era Egipto, El Cairo, y si llegaba ahí y le pillaban ella iba a ser ejecutada. Es por eso también que le dieron 15 años, porque ellos son duros con los procesados por narcotráfico, su pena fue reducida porque Turquía no era el destino final. Las paraguayas que llevaron droga a Turquía directamente tuvieron penas de 30, 25 años” explicó.

Lea más: Llegó la paraguaya que estuvo presa en Turquía

Nuestra entrevistada explicó que después de 5 años recién Eunice pudo decir la verdad a su hijo y pedirle perdón.

“Le resguardamos su estado emocional durante 5 años. Nunca nadie le dijo nada gracias a Dios. Porque para nosotros es más importante su estado emocional y rendimiento escolar”, explicó.

Fuga, arrepentimiento y apoyo familiar

En una oportunidad, Eunice fue beneficiada con una suerte de salida transitoria y tenía que volver en una fecha determinada pero se escapó y estuvo un mes o dos meses sin presentarse.

“Cuando ella me contó que se había fugado, me dijo que lo hizo porque tenía miedo de volver, que en la cárcel ella estaba en un lugar hacinada con otras extranjeras, hay dos o tres paraguayas alla por narcotráfico también, que era una situación complicada, a puros golpes conseguía para su cama y tenía miedo de volver. Yo le reclamé porqué hizo eso, pues le puede perjudicar. Le dije que se presentara nuevamente, que tenía que tratar de explicar su motivo y decir la verdad, siempre de frente. “No mientas”, le dije y ella se fue y se presentó nuevamente”, relató su hermana.

“Eunice es la luz de nuestras vidas ella es la pahague (hermana menor), no porque se mandó una cagada le vamos a soltar la mano. Nosotros no la vamos a dejar, nunca la abandonamos, siempre estuvimos pendientes de ella, enviamos dinero, pagamos abogados, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance”, resaltó, tras expresar gratitud por el apoyo del cónsul paraguayo en Turquía Fernando Ginzo y la abogada Graciela Vera Sánchez.

Lea más: Paraguaya condenada en Turquía llegó a Paraguay

“Estaría bueno decir que esperamos que nuestra embajada siga haciendo su trabajo y siga asistiendo a nuestras compatriotas y que en este tramo final, no dejen de asistir a Eunice. Ellos están haciendo un trabajo magnífico, aue hablan muy bien de ellos”, agregó.

Ahora, su familia acompaña con expectativa el proceso de retorno, esperando que el duro camino que le tocó vivir a Eunice le permita reencauzar su vida y a la vez, sea un llamado de atención para evitar que más personas caigan en las redes del narcotráfico.

“Para nosotros fue un susto enorme, pero lo que pasó fue una escuela. Nos duele, lloramos todo el santo día; no estamos felices porque nos falta ella, pero mientras esté respirando está bien. Es un aprendizaje para ella, para no volver a confiar en nadie más que no sea de su familia”, acotó nuestra entrevistada.

“El consejo final ya sabemos: no tienen que confiar en nadie que le proponga algo fuera de lugar; que si hay un problema, tienen que hablar con la familia. Todo tiene solución. Por que si se guardan tantas cosas y terminan cometiendo una locura, después pasamos estás situaciones que no le deseamos a nadie”. concluyó.