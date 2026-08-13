Convocan a feria de empleo con más de 400 vacancias laborales

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) llevará a cabo este viernes 14 de agosto una amplia convocatoria laboral con más de 413 puestos disponibles para diversos perfiles profesionales.
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La actividad busca responder a la creciente demanda de empleo en sectores clave como la atención al cliente, el comercio, la producción industrial y los servicios de logística. Representantes de distintas empresas estarán presentes para realizar las primeras entrevistas y evaluar a los candidatos en el lugar.
Diversidad de perfiles requeridos
Las vacancias anunciadas abarcan un espectro amplio de cualificaciones, desde mandos medios y técnicos especializados hasta personal operativo de primer empleo:
- Atención al cliente y ventas: Agentes de call center, soporte técnico, asesores de televentas, gestores de cobranzas y especialistas en retención.
- Sector técnico e industrial: Operarios de producción, montadores, armadores, soldadores/as y supervisores de calidad.
- Servicios y comercio: Comercialización de alimentos frescos, panaderos, mozos, asistentes de turno, personal de crew y guardias de seguridad.
- Administración y apoyo: Personal para Back Office junior.
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Postulación digital previa
Para agilizar el proceso de recepción de documentos e ingreso a las entrevistas, la cartera estatal insta a los postulantes a registrar su currículum vitae con antelación en el portal oficial de empleo.
Los interesados pueden conocer en detalle los requisitos de cada puesto e identificar las oportunidades que mejor se ajustan a su perfil ingresando a emplea.mtess.gov.py.
Las entrevistas presenciales se realizarán en la sede de la Dirección General del Empleo, ubicada sobre la Avda. Perú esquina Río de Janeiro (Asunción).