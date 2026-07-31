Feria de empleo: ofrecen 242 vacancias para distintos rubros

Esta búsqueda, que es organizada por la Dirección General de Empleo (DGE), ofrece vacancias que van desde carniceros, panaderos, auxiliares de depósito y cajeros hasta soldadores, conductores de montacarga y más.

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Los interesados pueden registrarse en la plataforma Emplea PY del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Posteriormente, deben concurrir con su cédula de identidad y su currículum vitae a la sede de la DGE, ubicada sobre la Avda. Perú esquina Río de Janeiro, en Asunción.

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La importancia del test vocacional

Una vez en el sitio, se realizarán las entrevistas laborales que son un filtro importante para determinar el perfil de cada postulante, según explicó Marlene Ramírez, directora de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo.

“Nosotros incluso le mostramos cómo registrarse en la plataforma, le orientamos sobre cómo postularse y realizamos los test vocacionales”, relató.

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Según la funcionaria, los test son fundamentales sobre todo si el interesado no tiene una idea concreta del rubro en que desea desempeñarse.

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La feria se realiza todos los viernes desde las 8:00 hasta el mediodía, El único requisito para poder postular es ser mayor de edad.

Feria de empleos en Tablada Nueva

La directora de Intermediación Laboral comentó que el próximo viernes se desarrollará una jornada similar en el local de la Fundación Conin, sobre la calle Inglaterra, frente a la sede del club Humaitá del barrio Tablada Nueva en Asunción.

“Vamos a realizar un registro de personas en la plataforma. Vamos a orientarles, postularles y realizarles los test. Posterior a ello, vamos a enviar los perfiles de acuerdo a las solicitudes de las empresas con vacancias”, detalló Ramírez.

Agregó que esta actividad ya se realizó en el Bañado Sur, en un sector del barrio Ricardo Brugada (Chacarita), y tienen previsto realizar una gran feria el próximo 21 de agosto en el Abasto Este de Minga Guazú.