Red sanitaria en Itapúa se prepara para dar respuesta a posibles contingencias durante el Mundial de Rally

El director de la Séptima Región Sanitaria, doctor Eleno Arévalos, refirió que la planificación del trabajo del sistema de salud ante posibles contingencias está preparada para dar cobertura sanitaria al departamento. El plan contempla la posibilidad de la presencia de 400.000 personas en la región durante las fechas del Mundial de Rally, que se correrá del 27 al 30 de agosto, con epicentro en Encarnación.

La estrategia contempla a todos los servicios de salud de los distritos afectados directamente por tramos de competencia del evento. El centro asistencial de referencia será el Hospital General de Itapúa (HGI), teniendo como soporte principal el Hospital Regional de Encarnación (HRE) y una clínica privada en Hohenau, contratada por la organización.

Este año se contará nuevamente con refuerzo de especialistas que vendrán del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer) y del Hospital de Trauma Manuel Giani. El pabellón C de Urgencias Traumatológicas del HGI estará destinado a la atención de contingencia durante el evento.

Arévalos detalló que estarán aseguradas 24 camas de internación en el HGI y otras 20 de emergencia en el HRE, en caso de necesidad en simultáneo. También indicó que está coordinado con el Hospital Madariaga de Posadas (Argentina), en caso de que ciudadanos argentinos necesiten atención, el traslado directo de los extranjeros de ese país, en caso de un evento masivo de necesidad hospitalaria.

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Huelga de médicos

Tras la confirmación de la huelga de médicos prevista entre el 24 y el 28 de este mes, fechas que coinciden con los primeros días del Mundial de Rally, manifestó que se trata de un derecho y un reclamo justo de los colegas. Las atenciones ambulatorias serán las que deberán ser reprogramadas en un periodo de 15 días posteriores, indicó el médico.

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En contrapartida, en acuerdo con el gremio, las atenciones de Urgencia no se verán afectadas. Así también, áreas sensibles como internaciones y cirugías programadas impostergables, como, por ejemplo, cesáreas, manifestó.

Todas las USF, Centros de Salud y Hospitales que tengan Urgencias estarán operativos en esa área, no así los consultorios ambulatorios, refirió el médico.

“Evidentemente va a afectar a los usuarios de atención ambulatoria, pero no perjudicará el desarrollo del evento”, explicó Arévalos.

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Servicios durante el Rally

El operativo iniciará desde los días previos al evento, con el montaje en el parque automotor ubicado en Encarnación. Además, contemplará: