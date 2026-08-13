Ruta del Progreso sigue paralizada y los vecinos denuncian un “calvario diario”

Un camino lleno de cráteres, baches convertidos en tajamares y un peligro constante para quienes transitan a diario es el escenario actual del tramo 3 de la denominada “Ruta del Progreso”, que une San Juan Bautista, Misiones, con el cruce Ybyraty de la ruta PY04, en el departamento de Ñeembucú.

A casi dos años de la paralización de los trabajos, vecinos de la zona denunciaron la desidia de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, principalmente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y tildaron la situación como una muestra del desinterés gubernamental.

En ese contexto, el presidente de la Comisión Vecinal de Loma Perõ, José Tomás Ortiz, señaló que el tramo de aproximadamente seis kilómetros se encuentra en “terapia intensiva”.

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Explicó que las gestiones y los reclamos presentados ante el MOPC no han tenido respuestas concretas, a lo que se suma la falta de acompañamiento de las autoridades locales.

“Hoy en día la situación ya es crítica. Golpeamos puertas en el MOPC, pero no tenemos el apoyo necesario de los representantes locales del Municipio ni de la Gobernación, ante el Gobierno Nacional. No solo tenemos baches, tenemos tajamares a solo kilómetros del casco urbano de San Juan Bautista”, afirmó Ortiz.

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Según los antecedentes, en octubre próximo se cumplirán dos años de la suspensión de la obra en el tramo 3, a consecuencia de la rescisión del contrato con la empresa ganadora de la licitación, Caldetec Ingeniería SRL, por falta de presentación de documentos requeridos por el MOPC.

Tras esta rescisión de contrato, la cartera estatal había adjudicado la obra a la empresa que se encontraba en segundo lugar en el llamado de licitación, MM Constructora SA, que debía haber reiniciado los trabajos inmediatamente, pero dicha acción jamás ocurrió.

En ese contexto, el dirigente vecinal señaló que, de acuerdo con datos manejados por la propia comisión vecinal, dicha contratista habría entrado en quiebra y retirado todas sus maquinarias del sector.

“Estamos en un standby y no sabemos qué pasa porque ninguna autoridad competente se pronuncia. La ministra Claudia Centurión dice que el tramo se está trabajando, pero en el tramo 3 no vemos ninguna maquinaria en pista; está paralizado hace dos años”, agregó el dirigente vecinal.

“Parece una zona de guerra”

Por su parte, Humberto Caballero, poblador de la zona, calificó el trayecto como “una zona de guerra” y cuestionó duramente el discurso oficial sobre la concreción del proyecto.

“Esta imagen de destrozo representa la administración de este gobierno. En su momento escuché a un legislador decir por radio que ‘gracias al intendente y al gobernador se concretó la Ruta del Progreso’, pero acá ustedes ven con imágenes que jamás se trabajó como debía ser ni como está en el proyecto”, fustigó Caballero.

El poblador enfatizó las graves pérdidas económicas que sufren los conductores debido al deterioro de la arteria vial.

“Causa destrozos a diario en los vehículos. Yo tengo un auto antiguo en permanente mantenimiento y hace poco se me destrozó por completo el tren delantero por el mal estado del camino. El camino destruido es todo el trayecto del tramo 3”, lamentó.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de vida al que se exponen las personas que transitan de madrugada.

“Los chicos van a la escuela a las 6:30 o 7:00 de la mañana, a esa hora todavía no amanece del todo. Es un peligro constante, fatal y mortal. Gracias a Dios no tuvimos aún un hecho que lamentar, pero ya hubo varios accidentes leves”, remarcó.

“Y con esa ministra con sonrisa de Guasón, que se jacta de que este es el mejor gobierno, de que es la que más obra hace, miente descaradamente y sin llegar a hacer violencia contra la mujer, pero por su cargo, por la magnitud de su cargo, miente y miente descaradamente”, dijo Caballero.

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A la falta de mantenimiento vial se suma la problemática de los animales sueltos sobre la vía pública. Esta situación ya fue denunciada ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad, con el objetivo de buscar una solución a esta nueva problemática que afecta a los vecinos y pone en riesgo a los transeúntes.

Quisimos nuevamente conseguir una respuesta sobre la situación de las obras con los encargados de las empresas que son Construpar SA y Tecsul SAE, lo cual no fue posible porque sus representantes no estaban en el campamento y tampoco respondieron las reiteradas llamadas y mensajes que se les hicieron.

Obras de la Ruta del Progreso

Las obras de la Ruta del Progreso fueron adjudicadas por lotes. El Lote 1, correspondiente al tramo 1, inicia en la intersección con la ruta PY04, en el denominado cruce Ybyraty, y se extiende en dirección a San Juan Bautista hasta el puente sobre el arroyo Aguaray, totalizando 18,62 km.

Esta licitación fue adjudicada a la empresa Construpar SA, cuyos representantes legales son Carlos Antonio Benítez Céspedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Rubén Samudio Báez, por un monto de G. 77.203.161.628.

El Lote 2, correspondiente al Tramo 2, fue adjudicado a la empresa Tecsul SAE, representada legalmente por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, por un monto de G. 66.271.072.646.

Este abarca desde la cabecera del mencionado puente hasta el km 38,69, donde empalma con el asfaltado existente que comunica la compañía de Loma Perõ con la ciudad de San Juan Bautista, sumando 20,07 kilómetros.

El Lote 3, correspondiente al Tramo 3, comprende 5,35 km entre el km 38,69 y el km 44, e incluye la construcción de una nueva variante de 6,2 km.

Actualmente, este tramo se encuentra en pausa debido a la rescisión del contrato con la empresa Caldetec Ingeniería SRL.

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Posteriormente, fue adjudicado a la segunda empresa oferente en la licitación, MM Constructora, cuyo representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles, por un monto de G. 37.552.735.858.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la comisión vecinal, José Tomás Ortiz, las obras del Tramo 3 debían iniciarse de manera inmediata una vez adjudicadas a la nueva empresa. Sin embargo, nunca comenzaron.