San Lorenzo: daños en bolardos reavivan el descomunal gasto sobre la Avda. Victorio Curiel

Los pobladores de San Lorenzo del barrio Capilla del Monte cuestionaron el pésimo estado del paseo central y la bicisenda de la Avda. Victorio Curiel, realizados durante la gestión del exintendente Felipe Salomón (ANR-HC), ahora candidato al rekutu. Los bolardos instalados en el sitio y que costaron un dineral se encuentran dañados, según denunciaron.

Mencionan que durante el gobierno de Salomón se realizó un gasto descomunal en la zona para la implementación del “Proyecto Victorio Curiel” y que actualmente el lugar se encuentra en pésimo estado. Más de 50 bolardos colocados en el marco del costoso plan se encuentran fuera de su sitio original, según el relevamiento realizado por los lugareños.

Lamentaron que muchos de los bolardos que tendrían que proteger a los ciclistas y peatones ahora se encuentran tirados en el paseo central. Muchos de ellos, en las veredas del vecindario y a los costados de la avenida.

De acuerdo con la licitación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), según el ID 430285, la obra fue adjudicada en 2023 a la empresa Constructora Pereira Thalmann SRL para la adecuación de la bicisenda y el equipamiento de todo el trayecto.

La citada firma, “mimada” durante la administración de Salomón, es propiedad de Enrique Pereira Thalmann, exintendente de Itá, exdiputado y actualmente candidato a jefe comunal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Colocan bolardos y señalización a la primera biscisenda recreativa de San Lorenzo, y surgen quejas

La Municipalidad de San Lorenzo destinó G. 2.741.843.181, una suma considerada descomunal por los sanlorenzanos denunciantes.

El proyecto contempló la adecuación de la bicisenda, señalización y equipamiento del trayecto. Abarcó el tramo comprendido desde la calle Las Malvinas hasta Guglielmo Marconi, frente al Juzgado de Primera Instancia.

Los bolardos fueron colocados como elementos de protección para separar la circulación vehicular de la bicisenda. Sin embargo, desde los primeros meses de funcionamiento ya se registraron accidentes y desplazamientos de estas estructuras.

En diciembre de 2023, un vehículo embistió al menos seis bolardos y varios quedaron fuera de su lugar. Desde entonces, no fueron repuestos por la municipalidad.

Lea más: San Lorenzo: fuertes vientos derribaron árboles y columnas, y causaron importantes daños materiales

“Fue un gasto innecesario si finalmente los bolardos iban a terminar destruidos, tirados y dando un mal aspecto al barrio. Fue algo que nosotros dijimos que iba a ocurrir”, cuestionó Alberto Rojas.

La propia Junta Municipal había solicitado en 2024 un informe al Ejecutivo sobre los bolardos instalados en Victorio Curiel.

Los vecinos piden ahora que se explique qué ocurrió con las estructuras dañadas y si existe un plan para reponerlas o retirarlas. Mientras tanto, el paseo central de una de las principales avenidas del barrio Capilla del Monte exhibe bolardos rotos y desplazados.

Intentamos contactar con el actual intendente Hugo Lezcano (ANR-HC) para trasladar las quejas ciudadanas, pero no respondió los mensajes. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los cuestionamientos.