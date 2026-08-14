Amparo contra la EBY y la Essap: Juzgado exhorta a reparar estaciones de bombeo cloacal de Encarnación en 45 días

Este viernes 14 de agosto, la jueza en lo civil y comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial en Itapúa, Nilda Concepción Benítez Caballero, resolvió dar lugar al amparo promovido por la Municipalidad de Encarnación en contra de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). La medida de urgencia fue tramitada ante el estado de abandono y disfuncionamiento de las estaciones de bombeo de la red cloacal de las ciudades de Encarnación y Cambyretá.

La resolución resalta que “Constan en autos numerosos elementos de convicción que demuestran fuera de todo margen de dudas el grado de contaminación, especialmente por la presencia de coliformes fecales, verificados en los cursos hídricos que rodean esta ciudad, resultado directo del deficiente funcionamiento de las estaciones de bombeo de residuos cloacales implementado por la EBY y que también involucra a la ESSAP”.

En la misma determina que la Essap tiene la responsabilidad sobre una de las 63 estaciones, mientras que el resto están a cargo de la EBY, porque nunca fueron transferidas a la Essap.

El juzgado, en primera instancia, ordena de esta manera la reparación en un plazo de 45 días de las estaciones de bombeo que integran el sistema de alcantarillado de estas ciudades.

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Resultados de inspección

Las inspecciones judiciales se desarrollaron en el marco de la disposición del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la magistrada Nilda Concepción Benítez Caballero. Fueron realizadas entre el 24 y el 29 de julio de este año.

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El resultado arrojó certeros resultados e irregularidades halladas. De todas las 63 estaciones, cinco estaban desmanteladas y en estado de abandono —sin equipos—; 25 fuera de funcionamiento por diversas razones; 7 con motores pequeños; y 24 con un solo motor.

Según mediciones de calidad de agua, detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas, una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en junio de este año.

Los resultados arrojados sugieren cantidades muy por encima de los estándares establecidos por la Resolución Nº 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Las estaciones de bombeo están ubicadas en cercanías de los arroyos de las ciudades de Encarnación y Cambyretá. Reciben las cargas conectadas por gravedad. Cuando no funcionan las bombas que trasladan el efluente a la planta de tratamiento, se activa un sistema de bypass, que lo que hace es arrojar las aguas negras directamente a los arroyos.

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Mitigar el impacto

El representante legal de la municipalidad y líder de la Coordinadora de Defensa del Poti’y, abogado Pablo Villalba, explicó que esto es el primer paso para lograr frenar la contaminación de los arroyos. Lamentaron tener que recurrir a amparos judiciales para que las autoridades cumplan con su función.

El ingeniero Julio Gamón, de la organización civil, explicó que no creen en la versión de la EBY de que las motobombas son equipos que exclusivamente deban importarse de Europa y China. Los pobladores organizados manifestaron que incluso dudan si en verdad existieron dos bombas en la red cloacal, pero eso es algo que a estas alturas es incomprobable.

Villalba explicó que, según el Pliego de Bases y Condiciones de la tercerización del servicio de mantenimiento de las estaciones de bombeo, convocado por la EBY, cada estación debe contar con dos electrobombas y deben funcionar de manera alternada cada cuatro horas. Es decir, no se trata de un motor principal y otro auxiliar, sino de la necesidad del trabajo alternado entre motores.

Esta tercerización tiene contrato vigente por 20 meses, desde octubre de 2024, con la empresa Deco SRL —representada legalmente por Américo Cáceres Di Leo y Ricardo Cáceres Espínola— para el mantenimiento de las estaciones de bombeo. El costo mensual es de G. 343 millones, que asciende a un monto anual total de G. 4.126 millones.