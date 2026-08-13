Encarnación: EBY anuncia inversión tras irregularidades halladas en inspección judicial de la red cloacal

En una de las 63 estaciones de bombeo de la Red de Alcantarillado Sanitario de Encarnación y Cambyretá, encargada de hacer circular las aguas negras de la comunidad hasta la planta de tratamiento cloacal, se realizó un acto para la recepción de 10 nuevas motobombas, que serán destinadas a la reparación del sistema.

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, destacó que se trata de una inversión que supera los 200.000 dólares y que tiene prevista la reposición de 32 electrobombas en total, con el faltante de otras 22 que deben llegar en octubre al país.

El proceso de adquisición se habría iniciado el 16 de diciembre de 2025, según lo que declaró Benítez. Las primeras 10 fueron provistas por la empresa Irigoitia Representaciones e Importaciones de Maquinarias Sociedad Anónima (Irimaq S.A.), representada legalmente por Luis Alberto Irigoitia Acosta, Luis Javier Irigoitia Caballero y Guillermo M. Irigoitia.

El siguiente lote restante debe ser provisto por la empresa Abracomaq SRL, representada por José María Soares Lima.

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Equipos necesarios

El director ejecutivo de la institución manifestó que varias estaciones serán reparadas y buscarán realizar inversiones para implementar sistemas de seguridad, debido a que son rapiñadas constantemente, según detalló.

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Sobre la cantidad de bombas que debe haber en cada estación, manifestó que la mayoría contará con una operativa y la otra, que supuestamente es de contingencia, estará instalada en algunas.

Esta versión contradice al Pliego de Bases y Condiciones de la concesión del mantenimiento de las estaciones, en el que se explica que se debe asegurar la presencia de como mínimo dos autobombas que deben funcionar de manera alternada cada cuatro horas.

Esta tercerización tiene contrato vigente por 20 meses, desde octubre de 2024, con la empresa Deco SRL —representada legalmente por Américo Cáceres Di Leo y Ricardo Cáceres Espínola— para el mantenimiento de las estaciones de bombeo. El costo mensual es de G. 343 millones, que asciende a un monto anual total de G. 4.126 millones.

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Situación de la red cloacal

Benítez explicó que desde que asumió en la administración detectaron las irregularidades en el sistema cloacal, con varias averías en los motores. Supuestamente, la mayoría de ellos fueron reparados, pero respondería al fenecimiento de la vida útil de los equipos, que tienen entre 15 y 20 años de operación.

Esto quiere decir que la EBY tenía conocimiento de este disfuncionamiento y de la consecuencia del vertido de aguas negras a los subembalses, por lo menos desde la asunción de Benítez. “Si yo te muestro el parque de esqueletos que yo tengo en la EBY es una locura, mandamos a reparación, pero en meses se averia”, describió la situación de motores averiados, al ser consultado de por qué en documentos figura la presencia de dos motobombas, mientras que en la realidad menos de la mitad tienen los dos motores y solo una tiene ambos funcionando.

El resultado de la inspección judicial realizada en el marco de un amparo presentado por la municipalidad arrojó certeros resultados e irregularidades halladas. De todas las 63 estaciones, cinco estaban desmanteladas y en estado de abandono —sin equipos—; 25 fuera de funcionamiento por diversas razones; 7 con motores pequeños; y 24 con un solo motor.

El director de la EBY manifestó que el contrato anterior de mantenimiento de estas estaciones de bombeo les dejó una deuda de G. 15.000 millones, de los cuales se habrían pagado G. 10.000, según sostuvo Benítez.

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“Año electoral”

“Nosotros no les llamamos a ustedes cada vez que vamos a instalar una bomba”, puntualizó Benítez, mientras explicaba que su administración se “caracteriza por acciones”. Pidió colaboración a la ciudadanía y sentenció que hace falta “menos palabras y más acciones”.

“Esto se mediatizó y se hizo público, por eso nada más los convocamos hoy acá”, dijo. Manifestó que la preocupación por la situación de la red cloacal antecede a la serie de denuncias ciudadanas lideradas por organizaciones civiles.

También afirmó que esta “mediatización” respondería a un año electoral, que agregó el contexto necesario para que escalen los desacuerdos sobre las responsabilidades. En ese sentido, pidió a otras instituciones que se hagan cargo del control de los vertidos que terminan en la red cloacal y contribuyen a la avería de los equipos.

Las inspecciones judiciales se desarrollaron en el marco de la disposición del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la magistrada Nilda Concepción Benítez Caballero. Fueron realizadas entre el 24 y el 29 de julio de este año.

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Contaminación de los arroyos

El alto gerente de la binacional apuntó a que existen otros vertidos de conexiones clandestinas y otros rubros que también contaminan, y solicitó que todos colaboren con la mitigación del impacto ambiental ocasionado.

No obstante, según mediciones de calidad de agua, detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas, una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en junio de este año.

Los resultados arrojados sugieren cantidades muy por encima de los estándares establecidos por la Resolución Nº 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Las estaciones de bombeo están ubicadas en cercanías de los arroyos de las ciudades de Encarnación y Cambyretá. Reciben las cargas conectadas por gravedad. Cuando no funcionan las bombas que trasladan el efluente a la planta de tratamiento, se activa un sistema de bypass, que lo que hace es arrojar las aguas negras directamente a los arroyos.