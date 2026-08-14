Cuatro encapuchados asaltan una vivienda en Paso Yobái y abandonan camioneta tras operativo policial.

Cuatro hombres encapuchados y armados irrumpieron en una vivienda de la Colonia 3 de Noviembre, en el distrito de Paso Yobái (Guairá), donde redujeron y maniataron a un hombre y posteriormente asaltaron la casa de su suegra. Los delincuentes se llevaron dinero, celulares, un cheque de G. 80 millones y una camioneta, que fue localizada horas después.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes, en una vivienda ubicada en Primera Línea, donde también funciona el local de venta de balanceados denominado “Nicara Aves”.

De acuerdo con el reporte policial, cuatro personas encapuchadas y con armas de fuego ingresaron al domicilio de Víctor Daniel Larroza, de 41 años, a quien redujeron, obligaron a permanecer en el suelo y maniataron para luego apoderarse de varios objetos de valor.

Los asaltantes se llevaron aproximadamente G. 3.500.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y un cheque por valor de G. 80 millones, emitido a nombre de la empresa Pecuaria Digital SA.

​Posteriormente, los delincuentes ingresaron a la vivienda contigua, propiedad de Teresa de Jesús Pereira, de 61 años, suegra de Larroza. De allí sustrajeron aproximadamente G. 1.500.000 y otro teléfono celular.

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Antes de abandonar el lugar, los delincuentes se dirigieron hasta el estacionamiento y se llevaron una camioneta Chery, modelo Himla, de color plata, registrada a nombre de Larroza y Marta Peterlik Pereira.

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Operativo cerrojo y recuperación de camioneta

El hecho fue comunicado a la Policía mediante un aviso realizado por empleados de las víctimas. Agentes de la Comisaría 15ª de Paso Yobái acudieron al lugar y activaron un operativo para intentar localizar a los responsables.

La alerta fue extendida a las dependencias policiales de la zona y se desplegó un operativo cerrojo con apoyo de personal de la Agrupación de Agentes Tácticos (A.A.T.) de Guairá. Como resultado del procedimiento, cerca de las 08:45 lograron localizar la camioneta abandonada a unos 10 kilómetros del lugar donde ocurrió el asalto, en jurisdicción de la Comisaría 33ª de la misma compañía.

El vehículo se encontraba al costado de un camino terraplenado que conecta con la localidad de Costa Alegre, con las puertas cerradas y sin ocupantes. Durante la verificación de la camioneta, fue localizado el cheque de G. 80 millones que había sido denunciado como robado. También se encontraron otros objetos pertenecientes a la víctima.

Entre los elementos recuperados figuran un teléfono celular Samsung S25, una cámara filmadora DJI, un micrófono Hollyland, un trípode para celular, una campera Caterpillar y una báscula digital.

Posteriormente fueron convocados funcionarios del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Regional Guairá, personal de Criminalística y agentes del Departamento de Control de Automotores para realizar las diligencias correspondientes.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal Rocío Rivas, de la Unidad Penal N.º 2 de Independencia, quien dispuso que la camioneta sea trasladada hasta la sede policial y permanezca depositada a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento no se reportaron detenidos por el asalto. Los investigadores trabajan en la identificación y localización de los cuatro presuntos autores, mientras se analizan las evidencias levantadas durante el procedimiento.