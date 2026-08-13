Recusan al fiscal general del Estado: Wiens denuncia injerencia y atropello procesal

La tensión en la cúpula del Ministerio Público ha escalado tras la presentación de una recusación formal contra el propio Fiscal General del Estado, promovida por la defensa de Arnoldo Wiens en el marco de la causa N.º 4310/2018, “Ramón Giménez Gaona y otros sobre lesión de confianza”.

El planteamiento sostiene que la máxima autoridad de la institución ha desbordado sus competencias administrativas para intervenir directamente en el devenir de un expediente en el que los agentes fiscales asignados se encuentran, a su vez, recusados.

El eje del conflicto radica en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el pasado 11 de agosto de 2026. Según el escrito presentado por Wiens, dicho acto administrativo no solo mantuvo en funciones a los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle, pese a estar recusados y existir vías impugnativas pendientes, sino que también ordenó que fueran estos quienes contestaran excepciones de falta de acción y extinción de la pena, y que presentaran el requerimiento conclusivo.

La defensa de Wiens sostiene que el Fiscal General incurrió en una interpretación extensiva e improcedente del artículo 346 del Código Procesal Penal (CPP).

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Dicho articulado, según argumentan los letrados, está diseñado exclusivamente para regular situaciones de inhibición o recusación de magistrados judiciales, no de agentes fiscales.

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Al trasladar esta lógica a la esfera administrativa, el Fiscal General habría “legislado” procesalmente, creando una regla de excepción no prevista por el legislador para garantizar la continuidad de fiscales cuya objetividad está siendo cuestionada.

“El Fiscal General terminó legislando procesalmente mediante una resolución administrativa”, señala el escrito, advirtiendo que esta conducta erosiona el principio de legalidad procesal y confunde el rol administrativo del Ministerio Público con la función jurisdiccional.

La controversia por los plazos

Otro punto crítico denunciado en el documento de Arnoldo Wiens es la celeridad inusual del procedimiento.

El Juzgado Penal de Garantías había fijado el 16 de agosto como fecha límite para el requerimiento conclusivo. Sin embargo, mediante la citada resolución, la Fiscalía presentó la acusación el 11 de agosto, días antes de lo dispuesto por el órgano jurisdiccional y sin que mediara una orden de abreviación de plazos.

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Esta acción es interpretada por la defensa como una maniobra institucional deliberada para consolidar una acusación antes de que pudieran agotar sus instancias de impugnación contra los fiscales recusados.

Con este escenario, el caso de Wiens entra en una etapa de alta sensibilidad jurídica, donde la Sala Penal de la Corte Suprema deberá definir si la actuación del Ministerio Público ha vulnerado garantías fundamentales del debido proceso.