Por falta de fondos en la Fiscalía y la Defensoría, Senado rechaza crear juzgados

La creación de juzgados es un tema polémico en el Congreso. La oposición denuncia constantemente que varios legisladores, principalmente del clan Zacarías Irún, impulsan la creación de juzgados para ubicar a magistrados y fiscales leales a cambio de impunidad.

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Sin embargo en esta ocasión, todos acordaron rechazar el proyecto.

El senador Derlis Maidana (ANR, HC) por la Comisión de Legislación, señaló que aunque la iniciativa busque la descentralización de la justicia en el departamento de Caaguazú, pedían el rechazo por razones presupuestarias.

La propuesta del diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) buscaba crear en el distrito de Yhú, con competencia territorial sobre los distritos de Vaquería y San Joaquín:

1 Juzgado Penal de Garantías.

1 Juzgado Penal de la Adolescencia.

1 Juzgado Civil, Comercial y Laboral.

1 Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

1 Unidad Fiscal.

1 Defensoría Pública.

1 Sindicatura de Quiebras.

Sin fondos por este año

Maidana dijo que el Ministerio Público reconoce que la propuesta persigue mejorar el acceso a la justicia en la región, pero su implementación requerirá una planificación institucional y presupuestaria.

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Señaló que la creación de una nueva unidad fiscal implica la incorporación de personal, infraestructura y equipamiento, por lo que recomienda que la expansión de estos servicios sea acompañada de las correspondientes previsiones presupuestarias en el PGN2027.

A su turno, Mario Varela (ANR) dijo que hay un parecer favorable de la Corte Suprema de Justicia en relación con este tema, pero que se adhiere al rechazo.