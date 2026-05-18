Cambios en Fiscalía: Rolón crea unidad para Lorenzo Lezcano en Delitos Informáticos

Además de la reasignación de la cuestionada fiscala adjunta Soledad Machuca, que de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) pasa a ser responsable de la Unidad Penal de Transición de Asunción, las Unidades Penales de Ejecución de todo el país, la Unidad Especializada de Delitos Ambientales (Asunción y Central) y otras más, el fiscal general Emiliano Rolón también incluyó en los cambios al agente Lorenzo Lezcano.

A través de la Resolución FGE N° 1653, el fiscal general Emiliano Rolón dispuso la creación de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos N° 4 de Asunción y designó a esta al fiscal Lorenzo Lezcano, sin perjuicio de sus funciones en Antisecuestro.

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Asimismo, el fiscal Federico Delfino fue designado como encargado de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos N° 5, también creada, donde estará colaborando al tiempo de cumplir funciones en la fiscalía de Antisecuestro.

Desde el 26 de mayo ambos agentes pasarán a formar parte de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, que cuenta con las fiscalas Ruth Benítez, Diana Gómez e Irma Llano. A cargo de esta unidad fiscal está la fiscala adjunta Matilde Moreno.

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También cabe destacar en este punto, y sobre este cambio dispuesto por el titular del Ministerio Público, que tanto Lezcano como Delfino ya estuvieron anteriormente bajo responsabilidad de la fiscala adjunta Matilde Moreno, que también es responsable de la Unidad Especializada de Hechos Punibles Contra la Libertad (Antisecuestro).

Lorenzo Lezcano, cuestionado pero con apoyo de la Corte

El pasado 21 de abril, a propuesta del ministro de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera y con el acompañamiento de los votos de los ministros Víctor Ríos Ojeda, César Garay Zuccolillo, María Carolina Llanes, César Diesel Junghanns y Alberto Martínez Simón, Lorenzo Lezcano fue confirmado como fiscal.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón se abstuvo de votar.

Por su parte el ministro Gustavo Santander Dans se opuso a la confirmación de Lezcano y votó por designar en el cargo a la Abg. Silvia Cándida Marcela Acosta, lo otra integrante de la propuesta remitida por el Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia. A la oposición se adhirió el ministro Manuel Ramírez Candia.

Presuntos nexos de Lorenzo Lezcano con Lalo

Al argumentar su oposición a la confirmación del fiscal itinerante el ministro Gustavo Santander Dans recordó que Lorenzo Lezcano tiene actualmente una investigación preliminar del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el caso #LaMafiaManda por los chats del agente con el difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

Según las conversaciones extraídas del teléfono del fallecido exdiputado colorado, Lalo Gomes tenía constante comunicación con el fiscal Lorenzo Lezcano, desde mucho antes de llegar al Congreso Nacional.

En octubre del 2022, por ejemplo, Gomes le envió el comprobante de una transferencia bancaria enviada a César Achucarro González, a quien identifica como el hermano de Lezcano. Gomes le envió G. 15 millones.

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Durante todo ese año, conversaron sobre temas varios y causas que se desarrollaban en Pedro Juan Caballero. Según los chats, el fiscal le facilitaba a Gomes información sensible, cuando él ni siquiera había sido elegido como diputado y era solo un conocido empresario y ganadero de la zona.

Por ejemplo, en octubre del 2022, hablaron sobre el crimen de Haylee Acevedo, la hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo. El fiscal le facilitó a Lalo el nombre de quien habría sido el “campana” que actuó en el tiroteo fatal, a quien identificó como Ramón Aguayo, secretario del presunto narco Marcio Sánchez, alias Aguacate.

En esa ocasión, él prometió coordinar una reunión con Arévalo y poco después le confirmó que debía ir hasta la vivienda del mismo. “Ya está viendo tu tema”, le garantizó Lalo y compartió la ya conocida por muchos fiscales casa del presidente del JEM.

Pidió ayuda a Lalo porque “hendy kavaju resa”

Otra de las llamativas conversaciones data del 17 de noviembre del 2023. En esas fechas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investigaba a Lorenzo Lezcano por haber permitido que Sebastián Marset se movilice libremente en Paraguay y luego pueda huir.

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A través de conversaciones escritas y por audios, Lezcano le pidió al diputado su ayuda porque “hendy kavaju resa (estaba complicada la situación)”. Le consultó qué tal era su relación con el diputado Orlando Arévalo, titular del JEM.

Lalo le respondió con el siguiente audio: “Ñandepoguýpe jareko péape, pea ñande hermano (en nuestras manos le tenemos él, es nuestro hermano)”. Luego, le dijo que solo debía decirle qué tiene que pedirle.

Más cambios en la Fiscalía

Por Resolución N° 1562, se designó al fiscal adjunto Jorge Sosa García como responsable del Área XVI – Departamento de Ñeembucú, en reemplazo del fiscal adjunto Celso José Sanabria González, que pasa a ser responsable del Área X – Departamento de Alto Paraná.

Mientras que por la Resolución N° 1563, el fiscal Digno Jorge Duo Pérez pasará a cumplir funciones en la Unidad Penal de Ejecución, Electoral, Transición, Electoral, Civil, Comercial, Laboral y Niñez y Adolescencia de Paraguarí. Esta era ocupada anteriormente por el fiscal Osmar Segovia, quien juró el pasado 13 de mayo como camarista del Tribunal de Apelación en lo Civil de Paraguarí.

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De la misma forma, fue reasignado el fiscal Erico Alfredo Ávalos Alvarenga como titular en Delitos Ambientales de Santa Rita, Santa Rosa, San Cristóbal, Naranjal, Raúl Peña, Nacunday, Los Cedrales, Domingo Martinez de Irala e Tavapy con sede en la Fiscalía de Santa Rita, y para intervenir en los expedientes del área Civil, Comercial, Niñez y Adolescencia de la Fiscalía de Santa Rita, en reemplazo de la fiscala Rocío Celeste González Alvarenga.

También fue reasignado el fiscal Silvio Rubén Alegre Santacruz como titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero Nº 8 y como interino de las Unidades Nº 1 y 5, con sede en Asunción, en reemplazo de la fiscala Nathalia Paola Silva Esteche; y sin perjuicio de sus actuales funciones.