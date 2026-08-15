Alerta Mafe: buscan a una mujer y su hija de 3 años desaparecidas en Asunción

El agente fiscal Silvio R. Alegre, de la Sede 1 de Asunción, solicitó la urgente búsqueda y localización de una joven de 24 años y su hija de 3 años, quienes se encuentran con paradero desconocido desde el pasado 6 de agosto de 2026.

Las personas extraviadas fueron identificadas como Gissell Noemí Ojeda Riveros (24) y la niña Emma Valentina Benítez Ojeda (3).

De acuerdo con los datos incorporados en la carpeta de investigación, ambas salieron de su domicilio particular aproximadamente a las 12:00 de la fecha mencionada, sin que hasta el momento se tenga ningún tipo de información sobre su ubicación o bienestar.

Ante la falta de rastros, el representante del Ministerio Público instruyó al Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional la realización de todas las diligencias investigativas necesarias, amparado en las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Código Procesal Penal.

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Las autoridades instan a la colaboración de la ciudadanía para esclarecer el caso. Cualquier información que pueda contribuir a determinar el paradero de Gissell Noemí Ojeda Riveros y de la pequeña Emma Valentina deberá ser comunicada de manera inmediata a la comisaría más cercana, al sistema de emergencias policiales o directamente a las oficinas del Ministerio Público.