Día del Niño: el Mercado 4 se prepara para una jornada de compras y regalos

Desde la noche del viernes y durante la madrugada del sábado, comerciantes del Mercado 4 se preparan para recibir a una gran cantidad de compradores por el Día del Niño. La avenida Eusebio Ayala ya luce repleta de juguetes y propuestas para los más pequeños.

Los vendedores esperan aprovechar el movimiento del fin de semana y confían en superar las ventas registradas el año pasado. Algunos comercios permanecerán abiertos durante toda la jornada para atender la demanda.

Lea más: ¿Cómo ven la capital los más chicos? La sincera (y dura) mirada de los niños sobre Asunción

Bicicletas, entre los regalos más buscados

Alcides Vargas, encargado de uno de los comercios de la zona, señaló que las ventas comenzaron con buen ritmo y que las bicicletas se encuentran entre los productos más solicitados.

“Hoy tuvimos muy buena venta. Las bicis salieron bastante bien”, comentó. También destacó el movimiento de compradores mayoristas, que ya comenzaron a realizar sus adquisiciones para la celebración.

El comerciante explicó que los juguetes se eligen de acuerdo con las edades de los niños. Para los más pequeños existen diferentes opciones, mientras que los mayores buscan productos con nuevas funciones y tecnología.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Día del Niño vs. Día de Reyes: ¿cuál es la fecha en que más gastan las familias paraguayas?

Juguetes clásicos compiten con las novedades

Entre las novedades mencionadas por los vendedores aparecen muñecas que hablan y repiten palabras, además de walkie-talkies con funciones de videollamada. La oferta busca captar tanto a los niños pequeños como a los de mayor edad.

Sin embargo, los juguetes tradicionales mantienen su vigencia. Vargas señaló que las bicicletas y las muñecas continúan siendo opciones preferidas por los padres, incluso frente a los productos tecnológicos que aparecen cada temporada.

Según explicó, muchos padres también buscan los juguetes clásicos porque quieren transmitir a sus hijos parte de las experiencias y juegos con los que ellos mismos crecieron.

Comerciantes esperan superar las ventas del año pasado

Los vendedores aseguran que el movimiento comercial se mantiene en niveles similares a años anteriores y destacan el flujo constante de compradores en la zona del Mercado 4.

“Siempre tenemos buen movimiento de gente. Ya la gente sabe que estamos acá”, afirmó Vargas, quien anticipó que el comercio trabajará prácticamente sin pausa durante el fin de semana.

La expectativa está puesta especialmente en el sábado y domingo, jornadas en las que se espera la mayor afluencia de familias que todavía no realizaron sus compras. Los comerciantes esperan que el movimiento permita superar los resultados del año pasado.

“Vamos a amanecer esperando a los clientes”, señaló el trabajador, reflejando el intenso ritmo que tendrá el Mercado 4 durante estos días previos al festejo del Día del Niño.