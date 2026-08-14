Día del Niño vs. Día de Reyes: ¿cuál es la fecha en que más gastan las familias paraguayas?

El Día del Niño y la Niña, que se celebra este domingo 16 de agosto en Paraguay, genera expectativas entre las familias que buscan agasajar a los más pequeños. Pero no es la única fecha de regalos: también está el Día de Reyes Magos.

Las jugueterías visitadas por ABC señalan que si bien agosto genera un mayor movimiento comercial en comparación con otros meses del año y representa una oportunidad importante para el sector, las ventas todavía no alcanzan el nivel registrado durante diciembre y enero.

Además del número de compradores, los comercios observan una diferencia en el presupuesto que las familias destinan a los regalos en el Día del Niño y el Día de Reyes, que se conmemora el 6 de enero.

De hecho, la festividad que más movimiento genera en este sector es la fiesta de los Reyes Magos, culturalmente más apreciada por las familias paraguayas, al parecer, por la connotación religiosa (para la cultura cristiana, se conmemora la ofrenda de los Reyes Magos al Niño Jesús, de oro, incienso y mirra).

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Día del Niño: “un empuje, no un salvador”

Ramona Báez, propietaria y gerente de Comercial Arami, tiene 11 años de experiencia en el rubro y asegura que el mayor movimiento llega con Reyes. “En Día de Reyes. Reyes. Ese es el boom”, afirmó.

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La comerciante relaciona esta mayor capacidad de compra con el calendario de ingresos de las familias. “La gente cobra sus aguinaldos y ese aguinaldo normalmente se gasta un poquitito más para lo que es el producto no tan necesario”, explicó.

Para la gerente, agosto tiene importancia, pero cumple otro papel dentro del negocio. “En agosto se hace algo, es un empuje, no es un salvador”, sostuvo.

Día de Reyes reúne a toda la familia

Una de las diferencias más marcadas entre ambas fechas es la cantidad de personas que participan en la compra del regalo. Mientras que el Día del Niño suele estar más asociado al regalo de los padres, durante el Día de los Reyes Magos se suman otros integrantes de la familia y personas cercanas: abuelos, tíos y padrinos.

A su turno, Mirta Irrazábal de Franco, gerente de la tienda Casa Central de Nueva Americana, también ubicó a Reyes por encima del Día del Niño. “Reyes. Sí o sí”, respondió al ser consultada sobre cuál de las dos fechas genera mayor demanda.

La ejecutiva destacó además el componente tradicional de esta celebración. “Es algo tan tradicional el tema de Reyes”, señaló.

Según explicó, el Día del Niño tiene incluso una particularidad que distribuye el gasto: los chicos pueden recibir obsequios tanto de sus padres como de sus colegios durante esa semana. En cambio, la celebración de Reyes concentra una mayor participación de familiares.

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Navidad también pesa

Aunque el Día de Reyes Magos ocupa el primer lugar entre las fechas vinculadas a juguetes, los comerciantes ubican a Navidad como otro de los grandes momentos de venta.

En Shopping Bebé, Karen Aranda coincidió con sus colegas. “En Reyes es lo que más venden. O sea, Reyes y para Navidad también se llevan mucho los juguetes”, afirmó.

Desde Estoy Juguetería, Sara González también señaló que Reyes es la fecha más importante para el negocio. “Día del Niño se contienen un poquito más los padres, no es tanto, pero para Reyes sí, la diferencia se nota”, explicó.

De esta manera, el calendario comercial de las jugueterías queda marcado por tres grandes momentos: Reyes, Navidad y Día del Niño, aunque con una clara ventaja para las compras de diciembre y enero.

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¿Por qué agosto mueve menos dinero?

El Día del Niño sigue siendo una fecha relevante para las familias y los comercios, pero el contexto económico influye en la decisión de compra.

Los comerciantes consultados coinciden en que los clientes comparan más los precios, buscan opciones económicas y recurren al financiamiento. Las promociones bancarias y las cuotas se convierten en una herramienta para sostener el consumo, refieren.

En Comercial Arami, Báez observa una menor disponibilidad de dinero en circulación y una mayor preocupación por el precio. “Hay menos circulante, no hay mucho circulante”, manifestó.

En Estoy Juguetería también perciben una reducción del ritmo de compras respecto al año pasado. “Este año está un poquito más leve. No es tanto como el año pasado”, comentó González.

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Las cuotas permiten gastar más

El uso de tarjetas de crédito aparece como una de las principales diferencias en la forma de compra actual frente al efectivo.

Irrazábal explicó que los clientes esperan las promociones con tarjetas para realizar sus compras y que el financiamiento permite elevar el monto destinado a los regalos.“Se animan a comprar mayor monto porque tienen la flexibilidad del pago”, señaló.

En Comercial Arami también observaron un fuerte aumento del uso de tarjetas y de las compras en cuotas. “La estrategia permite a las familias distribuir el costo del regalo, aunque también refleja como hay una mayor dependencia de las cuotas para comprar los regalos”, concluyó Báez.