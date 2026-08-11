Mundial de Rally: anuncian tolerancia cero de alcohol al volante y se exigirán documentos

El director de la Regional V de la Patrulla Caminera, inspector Arístides López, refirió que están en marcha los preparativos para el despliegue que realizará la institución durante el Mundial de Rally. El evento internacional se desarrollará en Itapúa desde el 27 al 30 de agosto.

Se dispondrá de 157 inspectores que prestarán servicios en las rutas nacionales y distritales para asegurar la transitabilidad y priorizando la realización de la actividad, que por segundo año consecutivo tiene como escenario a Itapúa.

Explicó que la institución no estará abocada a realizar barreras de control, pero, habrá personal motorizado que realizará inspecciones continuas por las rutas, principalmente para detectar posibles faltas en flagrancia.

“Si bien no habrá barreras, si un inspector en su recorrido ve indicios de posibles faltas, puede solicitar las documentaciones y aplicar el alcotest”, detalló el jefe regional.

En casos de vehículos sin luces, maniobras peligrosas, exceso de velocidad o circulación en zigzag, los inspectores estarán en facultad de retener el vehículo y emitir multas.

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Detalló que este año se espera un gran marco de público y, en consecuencia, el tránsito vehicular puede tener afectaciones. Esto se traduce en un tráfico lento en horarios pico. Refirió que en algunos momentos, para el desarrollo de la carrera, serán necesarios algunos desvíos, por lo que solicitó a la ciudadanía estar atenta a las indicaciones de los inspectores.

Inicio del operativo

El operativo del evento iniciará desde el miércoles 26 de agosto. Los refuerzos de otros puntos del país tendrán base en Encarnación y dispondrán de un bus para llevarlos hasta los puestos de control.

Para el despliegue, además, estarán 25 motocicletas y 35 patrullas de la Caminera en la zona de competencia, que abarca desde las Colonias Unidas, Encarnación y el área metropolitana hasta General Artigas, manifestó el inspector Arístides López.

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Tolerancia cero

El inspector López recordó que en nuestro país la tolerancia de alcohol al volante es de cero. Recomendó fijar conductores designados en caso de que los visitantes quieran ingerir bebidas alcohólicas.

De 0,001 a 0,199 mg/l, la multa es de 3 jornales mínimos diarios (aproximadamente G. 351.000); de 0,200 a 0,250 mg/l, la multa es de 10 jornales mínimos diarios (aproximadamente G. 1.117.000); desde 0,251 mg/l en adelante, la multa es de 20 jornales mínimos diarios (aproximadamente G. 2.340.000) e incautación temporal del vehículo.

A partir de 0,400 mg/l se considera delito, tipificado en la legislación como exposición al peligro en el tránsito terrestre. En ese caso, se retiene el automóvil y los antecedentes son derivados al Ministerio Público.

Por su parte, el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Encarnación, inspector Hugo Servián, refirió que aplicarán el mismo criterio en las calles de la ciudad, es decir, que son pasibles de control no solamente en rutas nacionales y distritales.

En el caso de las rutas nacionales y distritales, el inspector López recordó que la normativa vial del Paraguay exige el uso de las luces bajas las 24 horas para todo tipo de vehículo. La multa general por incumplimiento es de 4 jornales mínimos, lo que equivale a unos G. 468.000.

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¿Qué documentos son obligatorios?

Sobre la documentación requerida, el jefe de la Caminera explicó que es necesario portar la Licencia de Conducir vigente, que habilita al conductor a manejar. Además, el vehículo debe tener una habilitación vehicular al día.

En el caso de la Policía Nacional, recordó que están en la facultad de solicitar el documento de identidad y la cédula verde del rodado.

Por su parte, el inspector Servián aclaró que en nuestro país no es un requisito vinculante la Verificación Técnica Vehicular (VTV), pero en caso de que se desee viajar a Argentina, este documento sí es requerido en el vecino país.

También reiteró que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes de un automóvil y el casco en el caso de las motocicletas.

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Calles clausuradas

El director de la PMT anunció que desde el próximo lunes 17 de agosto en adelante, la avenida Costanera República del Paraguay estará clausurada, desde el empalme con la ruta PY01 hasta la rotonda del Paseo Gastronómico. Esto debido al montaje del parque automotor del evento y la zona destinada al Fanzone, que estará frente al Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido popularmente como el sambódromo.

Además, para el sábado 29 de agosto, la avenida Mariscal López, desde la avenida Irrazábal hasta Rodríguez de Francia, incluyendo la costanera, estará cortada desde la tarde, porque albergará el Prime Nocturno, en la zona del Paseo de los Aromas, un circuito que complementará asfalto y ripio. Al día siguiente, la costanera estará clausurada porque se celebrará la premiación sobre el río Paraná, frente al Silo y el Molino de la Playa San José.