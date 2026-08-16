Continúan obras de viaducto de Tape Tuja y reportan caos en autopista Ñu Guasú

En el marco de la duplicación de la ruta D025 ‘General Elizardo Aquino’, mejor conocida como Tape Tuja, comenzó ayer, sábado, el izamiento de las vigas longitudinales del viaducto por el cual los conductores que vengan de Luque por esa vía podrán circular hacia Asunción.

En conversación con ABC Color este domingo, Rogelio Espínola, ingeniero de la empresa de construcción Roggio, que tiene a su cargo la construcción del viaducto, comentó que ayer fueron montadas las vigas sobre el sentido de la autopista Silvio Pettirossi que sale de Asunción.

Hoy, en cambio, están siendo instaladas las vigas sobre el sentido opuesto, el de entrada a la capital.

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Se trata de vigas de entre 22 y 27 metros de largo, que pesan hasta 30 toneladas, explicó el ingeniero.

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Mientras tanto, conductores que circulaban hoy por la zona describieron un tránsito ralentizado en la autopista Ñu Guasú, en el sentido de ingreso a Asunción.

Apuntan a terminar el viaducto antes de fin de año

Espínola explicó que el objetivo de la instalación del viaducto es “solucionar el nudo” de congestión vehicular que normalmente se produce en el cruce entre Tape Tuja y la autopista Silvio Pettirossi.

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Estimó que la obra – que comenzó con la construcción de los cimientos a finales de 2025 - está concluida en un 42 a 45 por ciento y agregó que el cronograma apunta a que el viaducto esté culminado y habilitado antes de que culmine el año.