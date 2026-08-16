Operación Gota a Gota: los violentos métodos de la red desmantelada

La imputación presentada a partir de la Operación Gota a Gota reveló una red de extorsión con ribetes de violencia extrema hasta entonces nunca vista en el país. Los hechos investigados son secuestro y asociación criminal y hasta el momento son cinco los procesados por el caso, todos de nacionalidad colombiana.

La denuncia que dio inicio a la investigación se presentó el 5 de agosto pasado, en Colombia, ante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), dependiente de la Policía Nacional de ese país.

El denunciante reveló que su hermano, que se encontraba trabajando como prestamista en Paraguay, estaba secuestrado por cuestiones de dinero desde el 4 de agosto pasado y que si ellos no pagan la millonaria suma que exigían, le harian daño.

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El extranjero relató que había recibido una llamada de celular en la que los desconocidos exigieron 25 millones de pesos colombianos (unos 50 millones de guaraníes) por su liberación.

Secuestradores amenazaron cortar un dedo a la víctima

Acto seguido, se adjuntó un video de visualización única donde se observa a la victima ensangrentada y siendo agredida por un tercera persona desconocida.

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A partir de este momento, la familia fue atormentada con mensajes en los que los secuestradores amenazaban con mutilar a la víctima a la que le habían arrancado algunas uñas y habían golpeado brutalmente.

Para ese entonces, los secuestradores también ya habían afeitado las cejas y rasurado parte del cabello de la víctima.

A la par de aterrorizar a los familiares de la víctima en Colombia con amenazas a través de mensajes de textos y audios, acompañados de fotos y videos de la víctima ensangrentada, acá en el país, la pareja de la víctima también vivió momentos de horror.

Pareja de víctima de secuestro fue obligada a filmar agresiones

La víctima fue secuestrada el 4 de agosto y el primer contacto con la pareja se produjo en ese mismo día, en una vivienda de Luque, que funcionaba como oficina de Jheiner David Rojas Pallares, considerado por los investigadores como el líder de la organización.

En ese lugar, la mujer fue obligada a presenciar cómo le golpeaban a su pareja.

“(...) la víctima manifestó los hechos ocurridos desde el 4 de agosto del cte. en la oficina de Jheiner David Rojas Pallares, donde fue agredido hasta las 02:00 del 5 de agosto; que aproximadamente a las 08:00 llegó al lugar su pareja y frente a ella continuaron las agresiones. El reclamo era una suma de dinero adeudado”, relató la víctima tras su liberación.

Posteriormente, la víctima y su pareja fueron trasladados hasta una vivienda del barrio San Juan de Asunción, donde siguieron las agresiones. En ese lugar, la mujer fue obligada a filmar la agresión para enviar a sus familiares.

“(...) luego salieron con Jheiner y su pareja a bordo de un Kia picanto blanco y se dirigieron hasta la casa particular (barrio San Juan de Asunción), también acompañó Óscar Pallares, en ese lugar siguieron los golpes y exigieron a su pareja que grabe un video y desde su línea envíe a su madre para pedirle dinero”, relata la imputación.

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En el periodo en que estuvo retenida contra su voluntad, la pareja de la víctima tuvo sus cuentas bancarias de cuatro entidades de plaza vaciadas.

Posteriormente, alrededor de las 21:30 la pareja del secuestrado fue liberada para conseguir más dinero. Luego de transferir G. 4 millones (G. 3 millones que le dio su madre y G. 1 millón que le prestó una amiga) a la cuenta de la pareja de Rojas, Luz Brítez, la joven presentó una solicitud de compra de una motocicleta nueva, por exigencia de los secuestradores.

Familia envió dinero y realizó denuncia en Colombia

Paralelamente en su desesperación, la familia ya había enviado 500.000 pesos colombianos a una cuenta indicada por los delincuentes, para poder conseguir pruebas de vida, consistentes en fotos y videos del secuestrado, las que fueron proporcionadas a las autoridades para la investigación correspondiente.

Finalmente, la víctima fue liberada el 6 de agosto pasado, a las 23:50, tras lo cual presentó la denuncia correspondiente en Antisecuestros.

Al día siguiente, una comitiva judicial policial encabezada por el fiscal Lorenzo Lezcano allanó los dos locales donde la víctima estuvo en cautiverio y procedió a la detención de cinco ciudadanos colombianos.

El primer local allanado fue la vivienda ubicada sobre Dublin casi Altos, Complejo Costanera Norte del barrio San Juan de Asunción, donde fue detenido Jheiner Rojas. En este lugar se incautaron varias evidencias, entre ellas la remera utilizada por la persona que golpea a la víctima en el video.

El segundo allanamiento fue a la vivienda ubicada en Cirilo Ayala casi Campo Vía, de la ciudad de Luque, donde fueron detenidos Jaider de la Hoz, Óscar Pallares, Luis Triana Díaz y Jaider Javier de la Hoz Bustamante.

Todos los detenidos en la Operación Gota a Gota

En su imputación, el fiscal Lorenzo Lezcano explica que a la cabeza de la estructura detectada se encuentra Jheiner David Rojas Pallares (23). Mientras tanto, los demás imputados -Jaider Javier de la Hoz Pallares (18), el padre de este, Jaider Javier de la Hoz Bustamante (39), Luis Miguel Triana Díaz (27) y el menor O.Y.P.P- cumplen el rol de colocadores de créditos, cobrados y volanteo en la vía pública donde se ofrecen los créditos.

“Jheiner David Rojas Pallares, Jaider Javier de la Hoz Pallares, Jaider Javier de la Hoz Bustamante, Luis Miguel Triana Díaz y el menor O.Y.P.P, formarían parte un grupo que se dedica a realizar préstamos presumiblemente fuera del sistema financiero legal y con intereses elevados, que se establecen por días, semanas o meses, que en varios países de la región se denomina préstamos “Gota a Gota”, que consiste en créditos de fácil acceso, cuotas bajas, pero con tasas o intereses impagables", señala la imputación.

Todos los extranjeros están imputados por secuestro y asociación criminal, con excepción de Triana Díaz, quien fue imputado únicamente por asociación criminal.