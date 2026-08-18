Accidente en Pedrozo: “La responsabilidad es personal”, aclara abogado

El doctor José Ignacio González Macchi, abogado penalista, fue consultado sobre si solamente se remite, en el caso de un accidente de tránsito, la responsabilidad al conductor de un vehículo, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Pedrozo, donde un camión perdió los frenos y terminó causando la muerte de seis personas.

“La responsabilidad es personal y afecta específicamente a la persona involucrada en el accidente, en cuanto a la figura del homicidio culposo”, explicó.

En caso de que un vehículo haya pasado por un puesto de control del pesaje y cause un accidente donde se compruebe que iba con exceso de carga, aclaró que no tendría que haber responsabilidad de las autoridades por el accidente, sí por una cuestión administrativa por la falla de control.

“La imputación objetiva nos impide la constatación. Si alguien mató a una persona, el padre no puede responsabilizarse si el hijo mató a alguien”, ejemplificó.

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Luego amplió: “Si alguien era responsable de controlar la carga de ese vehículo, ese no puede ser responsable de la conducción indebida del conductor que iba con carga en exceso que ocasionó un accidente”.

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El caso Sanabria Vierci

Otro tema por el cual fue consultado tiene que ver con el sobreseimiento definitivo de Eugenio Sanabria Vierci, luego de que llegara a un acuerdo con parte de los familiares de las personas que perdieron la vida en el percance ocurrido en la ruta Luque-Sanber en 2024.

“Ese acuerdo, si se hizo correctamente da lugar a que no haya impedimento para el sobreseimiento definitivo. Esa es una predisposición que está en el Código Penal”, sostuvo.

“Ahí si puede entrar el tercero con derecho a reclamar algo. La figura está sobre la base de que en este caso no se le va a poder devolver a la persona con vida, en el ámbito penal es que las personas que se quedan puedan ser resarcidas de alguna forma”, concluyó.