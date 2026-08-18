Itapé recibe a los peregrinos con una nueva Cruz y gruta de la Virgen del Paso.

Con un acto cargado de emoción y fervor religioso, la ciudad de Itapé inauguró y bendijo la nueva Cruz del Peregrino y la gruta de la Virgen del Paso, ubicadas en uno de los accesos principales a la comunidad.

La ceremonia fue presidida por el monseñor Miguel Ángel Cabello, obispo de la Diócesis de Villarrica, quien tuvo a su cargo la bendición de las nuevas instalaciones, acompañado por el rector del Santuario Diocesano de la Virgen del Paso, presbítero Rodolfo Portillo. También participaron autoridades municipales, concejales, vecinos y miembros de la comunidad, quienes acompañaron la habilitación de este nuevo espacio destinado a recibir a los peregrinos.

La nueva cruz fue instalada como símbolo de bienvenida para quienes llegan hasta Itapé, especialmente para los devotos que visitan el Santuario Diocesano de la Virgen del Paso. El lugar también cuenta desde ahora con una nueva gruta dedicada a la Virgen, que pretende convertirse en un espacio de recogimiento, oración y encuentro para los peregrinos y visitantes.

Durante el acto se destacó el significado de la cruz dentro de la tradición cristiana y su importancia como símbolo de fe, esperanza y unión para la comunidad. El padre Rodolfo Portillo, rector del Santuario Diocesano, explicó que la cruz acompaña al creyente desde los primeros momentos de su vida cristiana y constituye uno de los principales símbolos de la fe católica.

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En ese sentido, señaló que la nueva infraestructura instalada en el acceso a la ciudad busca convertirse en un punto de referencia para las personas que llegan a Itapé movidas por la devoción a la Virgen del Paso. La Cruz del Peregrino también fue presentada como un símbolo destinado a bendecir a las familias de la comunidad, a los jóvenes y a los diferentes proyectos impulsados en favor del desarrollo de la ciudad.

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Para los pobladores, la obra representa además una incorporación importante al paisaje urbano y religioso de Itapé, una localidad que recibe durante el año a numerosos visitantes atraídos por la devoción a la Virgen del Paso.

La iniciativa fue concretada mediante inversión privada. El nuevo espacio se suma a los atractivos vinculados con el turismo religioso de Itapé, que tiene como principal referencia al Santuario Diocesano de la Virgen del Paso.