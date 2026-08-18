Ka’aguy Juru: 157 años de la batalla que cubrió la retirada del mariscal López

Frente al mural que recuerda la Batalla de Ka’aguy Juru en ciudad de Isla Pucú, niños, jóvenes y adultos participaron de la jornada conmemorativa. Con recitados, danzas y otras expresiones culturales conmemoraron la contienda que tuvo como escenario a esta comunidad durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Según una investigación realizada por estudiantes de la zona, alrededor de 1.200 hombres participaron del combate y tuvieron la misión de cubrir la retirada del mariscal Francisco Solano López durante el avance de las fuerzas paraguayas hacia el norte.

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Memoria histórica

Los antecedentes históricos señalan que el mariscal López, acompañado por la primera columna de Resquín, pasó por la comunidad el 14 de agosto de 1869. Al percatarse de que el sitio presentaba dificultades para ser rodeado, debido a la extensa zona boscosa que se prolongaba hasta Caraguatay, ordenó fortificar la picada para proteger la marcha.

La defensa quedó a cargo del coronel Pedro Hermosa, los comandantes Victoriano Bernal y Juan Cárdenas, y el mayor Julián Escobar, quienes organizaron las posiciones para frenar el avance de las tropas aliadas (Brasil, Argentina y Uruguay) y permitir la retirada de las fuerzas paraguayas.

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