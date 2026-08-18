Video: agente de PMT de Asunción fue embestido por camioneta que luego se dio a la fuga

Una camioneta protagonizó un violento percance en la avenida Santísima Trinidad de Asunción al embestir a un inspector de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y luego arrastrar por varios metros la motocicleta del agente.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:30 de este martes, en inmediaciones de la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La víctima fue identificada como José Luis Staple Cuenca (41), inspector de la PMT, quien circulaba a bordo de una motocicleta de la institución.

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Embistió al PMT y luego huyó

Según las imágenes de circuito cerrado, la camioneta Ford Raptor de color azul circulaba sobre la avenida Santísima Trinidad, con dirección a Aviadores del Chaco. Al llegar al cruce con Congreso de Colombia, no detuvo la marcha y embistió al agente.

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En el video se observa cómo el impacto lanza al inspector al pavimento y, luego, la camioneta arrastra la motocicleta durante varios metros antes de darse a la fuga. El conductor abandonó el lugar sin prestar auxilio al agente.

Tras el accidente, el inspector fue auxiliado por sus compañeros y trasladado hasta la base de la PMT, ubicada sobre Overáva y la avenida Madame Lynch.

El funcionario no sufrió lesiones de consideración a consecuencia del impacto. Desde la institución señalaron que, pese al fuerte choque, se encuentra fuera de peligro.

PMT: ¿cómo ocurrió el hecho?

El director de la PMT de Asunción, Rodrigo Delvalle, relató que el conductor de la camioneta circulaba por Itapúa y pasó la luz roja en la intersección de Santísima Trinidad. Posteriormente, fue interceptado en el cruce con Congreso de Colombia.

Según explicó, el conductor se negó a entregar sus documentos, luego aceleró cuando el inspector se encontraba frente a la camioneta y otro agente estaba a un costado.

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PMT califica el hecho como “tentativa de homicidio”

Delvalle calificó como “tentativa de homicidio” el percance que dejó lesionado al inspector, quien está siendo sometido a una evaluación médica.

“Cuando una persona, con su camioneta enorme, intenta pasarle por encima a un motociclista, fácilmente se podría catalogar como tentativa de homicidio. Pero, eso ya lo dejamos a cargo de la Fiscalía”, declaró.

Conforme al reporte del director de PMT, el conductor se encontraba “bastante ofuscado” al momento del hecho.

Asimismo, Delvalle señaló que la camioneta involucrada no tenía chapa y que el conductor sería un hombre joven, de entre 25 y 32 años.