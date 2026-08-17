Video: bus pierde eje trasero y deja cuatro heridos en importante avenida de Asunción

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Ever Villalba, publicó en su cuenta de redes sociales como quedó una unidad de transporte público que explota el ramal de las líneas 32 y 187, de la empresa San José Obrero SA, que perdió todo su eje trasero.

En el video se ve primero todo el eje trasero del vehículo, lo que suele contener en este tipo de camiones ruedas, cubiertas, diferencial, paliers o flechas, masa, rodamientos, sistema de frenos, suspensión trasera y los ejes portantes, que quedó a metros tras desprenderse de la carrocería.

“Ahora, sobre la avenida República Argentina, la pregunta es simple: ¿quiénes son los responsables de permitir que estos buses sigan circulando y poniendo en riesgo la vida de los pasajeros?“, criticó el senador en su cuenta de la red social X (extwitter).

El accidente ocurrió en la avenida República Argentina de Asunción y al mismo acudieron tanto agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, como bomberos de Asunción.

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Heridos tras pérdida del eje trasero de bus

Según el reporte que los bomberos de Asunción del Móvil F3, estacion plaza de las Américas dieron hay en total cuatro personas heridas tras el accidente de tránsito.

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La primera víctima se trata de una mujer con trauma cerrado de tórax y golpes a nivel del miembro inferior lado izquierdo. La segunda víctima también una mujer con luxación en miembro inferior lado izquierdo y golpe a nivel de la cabeza.

La tercera víctima, una mujer con fractura de miembro superior lado derecho. Y la cuarta presentó golpes leves a nivel del tórax.

Detallaron que todas las víctimas fueron trasladadas por SEME al Hospital de Trauma y al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

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Lo que dice la PMT

Daniel Cárdenas, jefe de Operaciones de la PMT de Asuncion, dio detalles del accidente de tránsito en contacto con el programa Ancho Perfil de ABC Cardinal.

Contó que el ómnibus de la empresa San José de transporte público tuvo un desperfecto mecánico a raíz de que se soltó el cardán y por la fuerza del impacto, se desprendió el tren trasero.

“Al desprenderse esto, el bus cae al suelo la parte trasera completa y eso ocasionó que varios pasajeros quedasen con lesiones, no de mucha gravedad, pero según nos estaba reportando gente de la ambulancia que estaba llevando a los heridos, una señora tuvo una fractura. Exacto realmente qué parte no sé, pero que sí que ellos habían registrado una fractura. Es lo más grave de los accidentados del reporte que tenemos hasta ahora”, indicó.

Aseguró que en este momento no hay bloqueo de calle, pero que tras el accidente, un carril de la avenida quedó sin poderse utilizarse.

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“República Argentina tiene dos carriles con dirección al sur, hacia la Avenida Fernando de la Mora y en su intersección con la calle Goiburú pasó este percance, entonces un carril queda bloqueado y un carril queda para circulación. Tenemos personal inspectores de tránsito que están realizando el dirigido de tránsito para agilizar la circulación vehicular. En este momento no hay bloqueo de calle”, afirmó.

Despejarán carril con grúa

Agregó que con la grúa de gran porte estarán despejando el carril bloqueado tanto por el eje trasero, como por la carrocería del bus.

Detalló que el bus no se ve viejo y que el accidente se dio por una falla técnica que suele ocurrir en la calle, pero que podría deberse también a una falta de mantenimiento o revisión.