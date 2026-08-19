Estas son las chapas exclusivas para diplomáticos y misiones oficiales

La Dirección General del Registro de Automotores (DGRA), dependiente del Registro Unificado Nacional (RUN) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió la Circular N° 72/2026 por la cual se establece la reserva y asignación de series específicas de letras para las matrículas de vehículos diplomáticos, consulares y de organismos internacionales.

Esta disposición complementa lo resuelto mediante la Resolución N° 12.656 de la Corte Suprema de Justicia y la Circular N° 23/2026, impulsando la incorporación plena de estas categorías al Sistema Único de Patentes del MERCOSUR.

¿Cuáles son las series reservadas?

Según lo especificado en la normativa, las combinaciones alfabéticas asignadas de manera exclusiva quedan distribuidas de la siguiente manera:

CDAA hasta CDZZ: destinadas exclusivamente al Cuerpo Diplomático Acreditado

MOEA hasta MOEZ: reservadas para Misiones Oficiales y Organismos Internacionales

CCAA hasta CCZZ: asignadas al Cuerpo Consular

Desde la Jefatura de la División de Chapas Provisorias y Especiales, enfatizan la necesidad de difundir este nuevo esquema para evitar que dichas combinaciones alfabéticas sean utilizadas o asignadas para cualquier otro tipo de vehículo o trámite particular.

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Marco normativo vigente

El documento institucional recuerda además a los escribanos, plantas verificadoras y usuarios en general la vigencia del marco legal aplicable a las patentes especiales y a elección, entre las que se destacan:

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Ley N° 7424/2025 (“Ley RUN”)

Reglamento de Catastro Registral RUN y la Acordada N° 1823/2025

Circulares reglamentarias sobre la nomenclatura e implementación de la Patente MERCOSUR (N° 96/2019 y N° 104/2019)

Circular N° 110/2021, referente al procedimiento para la devolución de chapas especiales y diplomáticas

Con este reordenamiento, las autoridades registrales buscan garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales del bloque regional en cuanto a identificación vehicular diplomática.

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