Expo Empleo en Abasto Este: 24 empresas ofrecen 900 puestos de trabajo

Unas 900 vacancias ya están confirmadas para la Expo Empleo que se realizará en el Abasto Este de Minga Guazú.

La directora de Empleo del Ministerio de Trabajo, Sara Mareco, comentó a ABC que este viernes estarán recibiendo a todos aquellos buscadores de trabajo que lleguen al Pasillo 3, Bloque B1, de las instalaciones del Abasto Este de Minga Guazú (kilómetro 14,5 de la Ruta PY02, en la ciudad de Minga Guazú) de 08:00 a 12:00 horas.

Explicó que los interesados en acceder a las oportunidades laborales contarán con la ayuda de funcionarios del Ministerio de Trabajo para la carga de datos que son recepcionados en la plataforma EmpleaPy.

Añadió que dicho sistema digital es el “mecanismo de intermediación oficial” y funciona como un currículum. Tras completar los datos, acotó que a los inscriptos se les hace un “prefiltro” para conocer su experiencia y formación. Además sirve para determinar a cuáles de los puestos y de las empresas que se encuentren más cerca se los puede derivar.

Vacancias para diferentes perfiles

“Tenemos opciones para la gente con poca experiencia como para aquellos que no disponen de ninguna que buscan el primer empleo. También para personas mayores de 45 años”, resaltó.

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Mareco subrayó que la iniciativa no solo apunta a pobladores de Minga Guazú y Ciudad del Este, sino a todos los del departamento de Alto Paraná. A su vez, comentó que 24 empresas son las participantes.

¿Por qué es importante la feria para el empleo formal?

En lo que refiere a la importancia de este tipo de ferias para promover el empleo formal, indicó que todas las empresas que publican en la plataforma EmpleaPy pasan por un pequeño análisis para verificar que cumplan los requerimientos mínimos legales vigentes, como el salario mínimo, la jornada laboral, la extensión de la jornada laboral, pago de horas extras y bonificación familiar.

Sostuvo que son firmas que se encuentran al día en gestión de personal. “Todos aquellos que se acercan a una actividad como esta tienen que tener la certeza y también la tranquilidad de que trabajarán para una empresa que cumple los requerimientos mínimos legales vigentes”, reiteró.

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¿Para qué puestos hay vacancias?

Entre los puestos disponibles se encuentran:

Costurero/a

Chofer

Encargado de cocina

Enfermero

Gestor de cuentas CLAVE - KAM

Inspector de calidad

Operador de bordado

Operador polivalente

Operador de corte

Operador de galvanoplastia

Panadero

Repositor

Supervisión de selección y desarrollo

Técnico de máquinas de bebidas

Técnico en mantenimiento de máquinas industriales

Técnico en refrigeración

Técnico en seguridad industrial y salud ocupacional

Vendedor

Y otros.

Número para consultas

Finalmente, la directora contó que reciben consultas sobre vacancias laborales al 0981-887-900, número perteneciente a la Dirección General de Empleo, tanto para estas ferias como para otras oportunidades laborales. Asimismo inscribirse a Portal Emplea Py: emplea.mtess.gov.py.