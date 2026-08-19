Fenómeno El Niño: Senave insta a prevenir plagas y ajustar cultivos ante exceso de lluvias

Ante la llegada del fenómeno El Niño, desde el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) recomiendan anticipar medidas de prevención, monitorear cultivos y ajustar fechas de siembre.

“Este fenómeno nos alerta que va a haber precipitaciones más abundantes que lo normal. Va a haber más humedad en el suelo, lo que va a facilitar para que los microorganismos, en este caso enfermedades, plagas, pueden ir apareciendo con mayor frecuencia y con más facilidades”, explicó Estela Acosta, bióloga del Senave.

Remarcó que las lluvias constantes pueden ocasionar dificultad para la siembra y cosecha, por sobre todo, porque para la cosecha siempre se necesita un buen estado climatológico. “El exceso de lluvia podría dificultar esas actividades en el campo”, dijo.

Ante la consulta de qué podría generar el exceso de agua en el suelo, señaló: “Eso puede ocasionar la proliferación de hongos en cultivos de soja, de maíz, en arroz, en algodón entre otros cultivos intensivos”, añadió.

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“Es un medio propicio para el desarrollo de las enfermedades fúngicas y también de insectos, inclusive bacterias”, subrayó la profesional.

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Sobre quienes podrían sufrir un mayor impacto, apuntó a la producción hortícola. “Generalmente son pequeños productores y no tienen tanta infraestructura. Hablamos de tomate, locote, cebolla, papa, que van a entrar en producción en este lapso de primavera-verano”, dijo.

En cuanto a recomendaciones, mencionó: “Que los productores recorran sus parcelas, que al menor indicio de síntomas de alguna plaga, que compartan con nosotros los vegetales que puedan verse afectados, para poder identificar en el laboratorio del Senave”.

“También recomendamos que se tenga un manejo integrado de las enfermedades de los cultivos. Eso significa buenas prácticas agrícolas como la nutrición y preparación del suelo. Un análisis de suelo, que es lo que nos indica de qué micronutrientes es necesario para ese momento, para esa siembra”, concluyó la bióloga.