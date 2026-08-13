El Niño: MAG advierte sobre alto riesgo de lluvias, plagas y alerta por impacto

El sector productivo de Paraguay se encuentra en máxima alerta ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, un evento climático global que promete alterar de manera significativa las condiciones agroclimáticas del país en los próximos meses.

Al respecto, el ingeniero Édgar Mayeregger, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), advirtió sobre los desafíos operativos y sanitarios que esto implicará para el campo.

“En toda la región estamos preocupados por el impacto que se pueda producir y en Paraguay tenemos una dualidad. Primero, tenemos la posibilidad de buen rendimiento si se trabaja bien la parte agronómica. Por otro lado, vamos a tener plagas y enfermedades en ganadería y agricultura, que tendremos que saber manejar”, expresó el especialista.

De acuerdo con los reportes técnicos procesados por la institución, existe una probabilidad superior al 80% de que las precipitaciones se presenten con mayor intensidad a partir de setiembre, extendiéndose de forma continuada hasta el mes de enero.

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Este periodo coincide directamente con la campaña de siembra gruesa de primavera-verano, el verdadero motor del sistema productivo nacional. “Estamos hablando de soja, maíz, sésamo, mandioca, caña de azúcar y todos los rubros que en nuestro país, y gran parte de la región, están en esa misma condición”, detalló Mayeregger.

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Las proyecciones meteorológicas indican que las zonas más golpeadas por los excedentes de lluvia serán la Región Oriental, el Bajo Chaco y el departamento de Alto Paraguay, áreas donde las autoridades ya coordinan acciones de mitigación.

Impacto diferenciado en ganadería y cultivos sensibles

En la ganadería, la principal preocupación se centra en las áreas vulnerables a desbordes: “En esas zonas hay que comenzar a mover alimentos y prever zonas de pastura. Ante esta situación tendremos que hacer bastante acompañamiento a los productores”, enfatizó el coordinador de gestión de riesgos.

Por su parte, los cultivos hortícolas y especializados enfrentan dinámicas muy particulares debido a la falta de luminosidad. Según explicó el técnico, los días nublados prolongados perjudican de forma directa el desarrollo agrícola.

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Anticipación y monitoreo técnico

Con el objetivo de minimizar las pérdidas económicas y operativas, el MAG mantiene un trabajo articulado con la Dirección de Meteorología e Hidrología desde el mes de mayo.

Esta alianza estratégica permite generar boletines periódicos con pronósticos de temperatura y lluvias dirigidos a técnicos, productores y tomadores de decisiones locales.

“Además, se envían recomendaciones de qué hacer en cada caso y en cada departamento”, concluyó Mayeregger, apostando a la prevención y la asistencia técnica temprana como las principales herramientas para amortiguar el impacto de El Niño en la economía rural del país.