“Jornada de la Identidad”: más de 1500 interesados en conocer su árbol genealógico

La primera edición de la “Jornada de la Identidad”, impulsada por el Registro del Estado Civil de Paraguay para que los ciudadanos puedan explorar sus orígenes y armar su árbol genealógico, provocó una respuesta masiva en la ciudadanía. Las plazas disponibles se agotaron en poco más de 24 horas desde que se hizo pública la convocatoria.

El director de la institución, Maximiliano Ayala, confirmó el cierre temporal de los registros debido a la capacidad logística prevista para el evento. “Superó todas las expectativas. Hoy en día tenemos una preinscripción de alrededor de 1.500 personas y tenemos en lista de espera otras 500 personas que están aguardando para ver si queda alguna vacancia”, detalló.

La actividad se llevará a cabo el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre en la sede central del Registro Civil, en el horario de 08:00 a 16:00. Durante ambas jornadas, más de 20 especialistas en genealogía brindarán asistencia personalizada en un proceso totalmente gratuito que tomará entre 25 y 30 minutos por turno, concluyendo con la entrega del árbol genealógico en formato impreso.

Para concretar las búsquedas, los participantes inscriptos aportaron datos básicos sobre sus antepasados, como nombres, fechas o lugares de nacimiento o defunción de abuelos o bisabuelos. A partir de esa información, los expertos rastrearán los antecedentes en un sistema internacional compuesto por 22.000 millones de imágenes digitalizadas.

“Concretamente se va a poder acceder a registros parroquiales, militares, migratorios y civiles de 170 países del mundo que datan del año 1700 en adelante. Sin falta se van a encontrar documentos de hasta siete generaciones atrás”, destacó Ayala.

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Respecto a la validez de los hallazgos, el director aclaró que la institución podrá certificar y expedir copias únicamente de aquellos documentos pertenecientes al Registro Civil Paraguayo, dado que la plataforma abarca también acervos internacionales.

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Evalúan nuevas ediciones en todo el país

Ante el éxito de la convocatoria, la institución ya analiza extender la experiencia a más ciudadanos. “En principio esta es una edición única, pero estamos analizando en el equipo hacer una segunda edición en Asunción y también llevar esta misma jornada a las cabeceras departamentales”, adelantó Ayala.

Aunque por el momento la capacidad técnica para las fechas marcadas está al límite, el director se mostró optimista sobre la continuidad del proyecto: “Al principio no nos esperábamos tanta concurrencia, pero despertó un interés gigantesco. Estamos convencidos de que podemos hacerlo y vamos a trabajar para poder replicar el evento”, concluyó.

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