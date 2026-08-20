Accidente en Juan E. O’Leary: bus vuelca tras esquivar camión en la Ruta PY02

Un aparatoso accidente de tránsito se produjo a primeras horas de la mañana de este jueves sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 252, en el barrio Centro del distrito de Juan Emilio O’Leary, Alto Paraná. Un ómnibus de pasajeros volcó sobre el pavimento tras una maniobra brusca realizada por el chofer para esquivar a otro vehículo.

El colectivo involucrado pertenece a la empresa O’Leary y era conducido por Víctor Andrés Martínez Peña (30), domiciliado en Ciudad del Este, quien afortunadamente resultó ileso y logró salir del habitáculo por sus propios medios.

Maniobra brusca y vuelco

De acuerdo con el informe de la Comisaría 11ª de Juan E. O’Leary, el hecho ocurrió alrededor de las 07:15. El transporte público circulaba de oeste a este y sin pasajeros a bordo.

Según las primeras averiguaciones de la Policía Nacional, el chofer no habría visualizado a tiempo a un camión que se encontraba detenido sobre la vía pública debido a problemas mecánicos. Ante la inminente colisión, Martínez Peña realizó una maniobra repentina que provocó la pérdida del control del transporte y su posterior vuelco sobre el asfalto.

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Efectivos policiales acudieron al sitio para realizar las intervenciones correspondientes y ordenar el tránsito en la zona. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de la ciudad de Yguazú, mientras continúan los procedimientos de rigor.

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