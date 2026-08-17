Video: Pedrozo, la “ruta de la muerte” y sus accidentes fatales

Estos antecedentes explican perfectamente el sobrenombre que se le da a ese tramo entre los kilómetros 46 y 44 como “ruta de la muerte” a Pedrozo.

Uno de los registros más antiguos encontrados en publicaciones de ABC Color data del año 1995: un accidente ocurrido el 7 de enero de ese año, cuando 11 personas murieron luego de que una ambulancia del Ministerio de Salud chocara contra dos colectivos en el kilómetro 47 de la Ruta 2.

Inicialmente contabilizaron nueve fallecidos, pero en el recuento final las víctimas aumentaron.

En el 2011, el 28 de junio, un choque frontal entre un colectivo de la empresa San Luis y un tractocamión Scania a la altura del kilómetro 44 de la Ruta PY02 dejó como saldo fatal 15 personas fallecidas.

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Los accidentes fatales en Pedrozo

El 18 de febrero de 2013, el chofer de un transportador de soja perdió el control de su vehículo mientras descendía del Cerro Caacupé.

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A su paso se llevó por delante una camioneta y terminó chocando contra una vivienda, a la altura del kilómetro 44 de la ruta. Tres personas murieron.

Asimismo, el 15 de marzo del 2017 ,siempre en la misma zona, un minibús de pasajeros colisionó de manera frontal con un camión de gran porte. El accidente registró 15 personas fallecidas.

Las estadísticas por entonces hablaban de 87 accidentes que habían dejado 27 fallecidos en siete años, específicamente entre 2010 y 2017.

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La “ruta de la muerte” en los últimos años

El año 2022 es muy particular, ya que según registros policiales, se registraron diez accidentes en la zona, con seis fallecidos.

En el 2023 hubo ocho accidentes y un fallecido. Esto coincidió con la inauguración de las obras de ensanchamiento de la Ruta PY02 en la zona de Ypacaraí que incluyó la instalación de la rampa de frenado de emergencia para los camiones, pero al mismo tiempo, también el semáforo a muy corta distancia

Además, en el 2024 al menos nueve personas perdieron la vida en accidentes en la zona. El más grave ocurrió en septiembre, cuando un camión de gran porte que llevaba animales vacunos y protagonizó un choque que tuvo un saldo de seis vidas perdidas.

Finalmente, ninguno de estos antecedentes fueron considerados por las autoridades para tomar medidas en la zona y este fin de semana, la “ruta de la muerte” volvió a cobrarse la vida de cinco personas.

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