Humaitá: piden que el “Cañón Cristiano” sea exhibido en esta histórica ciudad

Tras conocerse en Brasil el anuncio sobre la decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de devolver a Paraguay el histórico “Cañón Cristiano”, la Municipalidad de Humaitá dijo que gestionará ante el Gobierno Nacional la exhibición de la histórica pieza en esta ciudad, una vez que se concrete su eventual entrega.

La posición de la comuna fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, luego de la difusión en un medio de prensa brasileño de la decisión atribuida al presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de devolver a Paraguay la histórica pieza de artillería.

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Asegura que el pedido de restitución fue impulsado por el vicepresidente de la República, Pedro Lorenzo Alliana.

Según el comunicado municipal, Humaitá considera que el cañón mantiene una estrecha relación con la historia de la ciudad y con la defensa de la fortaleza durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

La pieza fue utilizada inicialmente en la defensa de Curupayty frente al avance de la escuadra brasileña y posteriormente trasladada a Humaitá para reforzar la defensa de la fortaleza.

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Tras la evacuación paraguaya, el cañón fue llevado al Brasil como trofeo de guerra, donde pasó a formar parte del patrimonio histórico de ese país.

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La Municipalidad asegura que su eventual retorno al Paraguay tendría una importancia especial para la memoria histórica nacional y, particularmente, para Humaitá, considerada uno de los principales escenarios de la resistencia paraguaya durante la guerra.

En ese sentido, la intendenta interina Telesfora Villalba (ANR) anunció que solicitará oficialmente al Gobierno Nacional y a las instituciones encargadas de la conservación del patrimonio histórico que Humaitá sea considerada como lugar de exhibición de la pieza, bajo las condiciones de seguridad y preservación que correspondan.

Patrimonio y turismo

La comuna señala que la presencia del “Cañón Cristiano” en Humaitá contribuiría a fortalecer la identidad histórica de la comunidad y permitiría potenciar el turismo cultural.

La ciudad conserva actualmente ruinas, vestigios y otros sitios vinculados con la Guerra contra la Triple Alianza, entre ellos los restos de la antigua iglesia de San Carlos Borromeo y otros elementos que forman parte del patrimonio histórico paraguayo.

“Una parte de su historia vuelva al lugar donde comenzó”, expresa la Municipalidad al finalizar el comunicado, reivindicando el vínculo de la pieza con Humaitá y planteando que su eventual regreso al país también represente el retorno de un fragmento de la historia de la ciudad.