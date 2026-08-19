Política
19 de agosto de 2026 a la - 19:38

Humaitá: piden que el “Cañón Cristiano” sea exhibido en esta histórica ciudad

Lula Da Silva y el Cañón Cristiano, expuesto en un Museo de Rio de Janeiro.
Lula da Silva y el Cañón Cristiano, expuesto en un museo de Río de Janeiro.

HUMAITÁ. La Municipalidad local adelantó que solicitará al Gobierno Nacional que el Cañón Cristiano, que será devuelto por Brasil, según el anuncio oficial, sea exhibido en esta ciudad. Resaltó que el distrito fue escenario de uno de los principales episodios de la Guerra Grande.

Por Édgar Vázquez

Tras conocerse en Brasil el anuncio sobre la decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de devolver a Paraguay el histórico “Cañón Cristiano”, la Municipalidad de Humaitá dijo que gestionará ante el Gobierno Nacional la exhibición de la histórica pieza en esta ciudad, una vez que se concrete su eventual entrega.

Las ruinas del templo de San Carlos de Borromeo tras el ataque durante la Guerra contra la Triple Alianza. Actualmente es un sitio histórico.
Las ruinas del templo de San Carlos de Borromeo tras el ataque durante la Guerra contra la Triple Alianza. Actualmente es un sitio histórico.

La posición de la comuna fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, luego de la difusión en un medio de prensa brasileño de la decisión atribuida al presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de devolver a Paraguay la histórica pieza de artillería.

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Asegura que el pedido de restitución fue impulsado por el vicepresidente de la República, Pedro Lorenzo Alliana.

Según el comunicado municipal, Humaitá considera que el cañón mantiene una estrecha relación con la historia de la ciudad y con la defensa de la fortaleza durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Estructura en ruinas de un antiguo edificio en Humaitá, rodeada de césped y árboles, bajo un cielo nublado.
Las ruinas del histórico templo de San Carlos de Borromeo, bombardeado durante la Guerra Grande.

La pieza fue utilizada inicialmente en la defensa de Curupayty frente al avance de la escuadra brasileña y posteriormente trasladada a Humaitá para reforzar la defensa de la fortaleza.

Tras la evacuación paraguaya, el cañón fue llevado al Brasil como trofeo de guerra, donde pasó a formar parte del patrimonio histórico de ese país.

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La Municipalidad asegura que su eventual retorno al Paraguay tendría una importancia especial para la memoria histórica nacional y, particularmente, para Humaitá, considerada uno de los principales escenarios de la resistencia paraguaya durante la guerra.

Documento oficial de la Municipalidad de Humaitá, resaltando la solicitud de exhibición del 'Cañón Cristiano' con encabezado institucional.
Comunicado de la Municipalidad de Humaitá en el que pide la exhibición del “Cañón Cristiano” cuando sea devuelto por el Gobierno de Brasil, tal como lo anunció Lula da Silva.

En ese sentido, la intendenta interina Telesfora Villalba (ANR) anunció que solicitará oficialmente al Gobierno Nacional y a las instituciones encargadas de la conservación del patrimonio histórico que Humaitá sea considerada como lugar de exhibición de la pieza, bajo las condiciones de seguridad y preservación que correspondan.

Patrimonio y turismo

La comuna señala que la presencia del “Cañón Cristiano” en Humaitá contribuiría a fortalecer la identidad histórica de la comunidad y permitiría potenciar el turismo cultural.

Réplica del cañón cristiano de Humaitá que fue robado por el ejército de Brasil durante la guerra de la Triple Alianza.
En noviembre del año 2024 fue inaugurada una réplica del Cañón Cristiano de Humaitá. Fue elaborada por un artista de la ciudad de Itá, Chochi Ovelar, quien utilizó ferrocemento como material principal.

La ciudad conserva actualmente ruinas, vestigios y otros sitios vinculados con la Guerra contra la Triple Alianza, entre ellos los restos de la antigua iglesia de San Carlos Borromeo y otros elementos que forman parte del patrimonio histórico paraguayo.

“Una parte de su historia vuelva al lugar donde comenzó”, expresa la Municipalidad al finalizar el comunicado, reivindicando el vínculo de la pieza con Humaitá y planteando que su eventual regreso al país también represente el retorno de un fragmento de la historia de la ciudad.